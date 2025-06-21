MLB》154公里超噁滑球怎打？釀酒人大物完全比賽破功仍寫最狂壯舉

米蕭羅斯基。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人23歲大物火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）今迎來大聯盟生涯第2場先發，一度有望挑戰完全比賽，最終在7局下破功，但仍寫下歷史鬼神紀錄。

6月13日對紅雀生涯初登板的米蕭羅斯基，當天繳出5局無安打，無失分好投，最快球速來到102.2英哩。今天米蕭羅斯基再度先發，這次對決雙城，首局就飆出2K，其中一球更是用95.5英哩（約153.6公里）的超快內角滑球，讓卡斯楚揮了大空棒、跌坐在地遭到三振。這球甚至還讓美國網紅「棒球忍者」佛里曼（Rob Friedman）直呼：「媽媽，米蕭羅斯基殺人啦！」

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Mama, Jacob Misiorowski just killed a man. pic.twitter.com/mC6YXAW8ev — Rob Friedman （@PitchingNinja） June 21, 2025

米蕭羅斯基前6局完全沒被雙城打者站上一壘，飆出6次三振，有望挑戰完全比賽。然而7局下風雲變色，米蕭羅斯基率先保送該局首名打者巴克斯頓（Byron Buxton），完全比賽破功，接著面對下一棒沃爾納（Matt Wallner）滑球失投被震撼教育敲出2分砲，這也是他大聯盟首度失分，今天投球任務也正式告一段落。

米蕭羅斯基此役先發6局用86球有60顆好球，被敲1安失2分，投出1次保送與6次三振，防禦率1.64，其中有12顆速球超過101英哩，最快球速來到102.1英哩（約164.3公里）。今天釀酒人打線力挺小老弟，以17：6打爆雙城，也讓米蕭羅斯基喜收生涯首勝。

儘管米蕭羅斯基生涯初登板連續無安打局數停留在11局，但仍寫下超狂紀錄。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，他成為自1961年擴編時代以來初登板連續無安打局數第2長的投手，僅次2023年考克斯（Austin Cox）的11.2局。另外，米蕭羅斯基的11局都是先發，也創下1900年以來先發投手初登板最長連續無安打局數紀錄。

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