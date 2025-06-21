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MiLB》今永昇太復健賽4.1局狂飆8K虐菜！小熊台裔混血重砲4安鐵支

2025/06/21 10:50

今永昇太、強納森‧龍。（資料照）今永昇太、強納森‧龍。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕小熊日本強投今永昇太在5月初因左腿拉傷進入傷兵名單，今天首度在3A展開復健賽，主投4.1局狂飆8K無失分；而小熊3A重砲強納森‧龍（Jonathon Long）今天也擺脫低潮，上演單場4安鐵支。

小熊3A今客場對決釀酒人3A，由投復健賽的今永昇太掛帥先發，首局上演三上三下，2局下僅投出1保送，3局下1出局後遭遇亂流，投出保送後被敲安面臨一、二壘有人危機，此時今永大展K功，大師親手2連K，漂亮化解危機。

4局下今永昇太被首名打者敲出二壘安打，但再度連飆2K讓打者走回休息室，接著讓對手敲出外野平飛球出局。5局下今永再賞1K後就退場，此役他先發4.1局用72球有50顆好球，僅被敲2安無失分，投出2保送，狂飆8次三振。

先前中職會長蔡其昌透露有收到回覆的台裔混血重砲強納森‧龍，前一戰剛終結連續4場比賽無安打的低潮，今天擔任先發第5棒一壘手，前3打席都敲出安打，最快擊球初速達到110.6英哩，第4打席選到保送，9局上第5打席敲出單場第4安，賽後打擊率0.324，攻擊指數0.893。

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