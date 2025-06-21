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高球》女子PGA錦標賽第2回合 錢珮芸暫並列16和徐薇淩一同晉級

2025/06/21 10:44

錢珮芸。（資料照，美聯社）錢珮芸。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕總獎金1200萬美元（約3.5億台幣）的KPMG女子PGA錦標賽今天進行第2回合，前一輪狀況不錯的錢珮芸這輪繳出75桿，以總桿146桿並列第16，和徐薇淩一起晉級決賽。

今年女子PGA錦標賽共156名球員參戰，總獎金創賽史新高，冠軍可望獲得180萬美元（約5329萬台幣）獎金。這次台灣共有3名好手參賽，包含「微笑球后」曾雅妮、徐薇淩和錢珮芸。

錢珮芸在前一輪揮出71桿，暫時並列第7，但今天狀況似乎比較多，她在前9洞抓下1鳥、吞1柏忌，後9洞卻出現3次柏忌，最終繳出75桿，排名也下滑到並列第16。

徐薇淩今天從第10洞出發，她在前17洞抓下2鳥、吞2柏忌，只可惜最後一洞收尾打得不理想，標準桿5桿的第9號洞她花了8桿才完成，最終以75桿繳卡，並以總桿150桿，暫時並列第56。

曾雅妮在前一輪繳出75桿，今天打得相對辛苦，她吞下1雙柏忌、4柏忌，以78桿繳卡，無緣晉級決賽。領先選手方面，泰國女將提蒂卡（Jeeno Thitikul）今天揮出70桿，以總桿138桿獨居第1，且握有3桿的領先。

徐薇淩。（法新社）徐薇淩。（法新社）

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