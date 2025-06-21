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MLB》「地表最強投」好投締隊史第一人紀錄 助遊騎兵力克海盜止3連敗

2025/06/21 11:26

德葛隆。（法新社）德葛隆。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵「地表最強投」德葛隆（Jacob deGrom）今天在客場面對海盜，繳出6局7K失2分的優質好投，遊騎兵全隊狂掃13安、兩大強打賈西亞（Adolis García）和席格（Corey Seager）接力開轟的火力護航下，終場以6：2贏球，終結3連敗低潮，德葛隆收下本季第7勝。

遊騎兵首局先靠著哈格瑞提（Sam Haggerty）的適時安打先馳得點，海盜25歲右投伯羅斯（Mike Burrows）發生暴投丟失第2分，賈西亞4局上敲出左外野陽春砲，助隊擴大領先優勢，德葛隆前3局完全封鎖海盜打線，連續解決11名打者，4局下遭遇亂流，巴特（Joey Bart）和佛雷瑟（Adam Frazier）敲安各打回1分，追到2：3一分落後，他三振卡納里奧（Alexander Canario）及時止血。

席格5局上開砲進帳保險分，37歲德葛隆此役先發6局用84球，被敲5支安打失2分，另有7次三振和1次四壞球保送，防禦率為2.24。他本季連續12場至少投滿5局失分不超過2分，創下隊史以及本季最長紀錄，也是本季之最，同時也創下35歲以上投手的新猷。

賈西亞第7局敲安打回第5分，賈西亞此役繳出3安猛打賞，進帳2分打點，遊騎兵9局上再添得1分，終場就以6：2擊敗海盜，賞給對手2連敗，伯羅斯主投4.2局失4分，苦吞本季第2敗。

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