MLB》賈吉第27轟超越名人堂神獸寫隊史新猷！談洋基新星低潮給看法

賈吉。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以3：5不敵金鶯，不過當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）回神，敲出本季第27轟、單場4度上壘，也寫下隊史新猷。

賈吉3局上瞄準菅野智之紅中偏高的93.5英哩速球，一棒將球掃往右外野大牆之外，賈吉本季第27轟出爐，這也是他相隔7場後再度開轟，擊球初速高達104.2英哩，飛行距離為368英呎。

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賈吉在今天的超人搖頭娃娃日，4打數繳出3安猛打賞，包括一發陽春砲，獲得1次敬遠，打擊率升至0.371。根據紀錄，賈吉生涯目前累積28場開轟又獲得敬遠的比賽，超越名人堂球星曼托（Mickey Mantle），寫下隊史新猷。

相比賈吉狀況回溫，游擊新星沃爾普（Anthony Volpe）卻持續低迷，近期已經連續6場比賽沒有安打，今天更是4支0吞2K，單月打擊率僅0.194，整季打擊三圍.228/.302/.408。

賽後被問及會給沃爾普什麼建議，賈吉表示：「繼續加油，你以前也經歷過這種低潮。」他也強調，他相信沃爾普知道自己的不足，也比休息室任何人都還要認真訓練，也希望沃爾普千萬不要對自己感到灰心，只要繼續上場努力打球就好。

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