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MLB》影分身之術！費城人兩跑者幾乎同時回本壘 大聯盟官方：年度最狂PLAY？

2025/06/21 12:17

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人今天以10：2痛宰大都會收下3連勝，成功獨居國聯東區龍頭。費城人在第7局灌進6分大局奠定勝基，本壘板攻防戰更出現罕見狀況。

費城人在第4局攻下2分先馳得點，當家王牌投手Zack Wheeler（Zack Wheeler）繳出5局8K無失分的好投，但他退場後，接替投球的沃克（Taijuan Walker）遭「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）和麥克尼爾（Jeff McNeil）背靠背開轟，追到2：2平手。

費城人在7局下灌進6分大局鎖定勝利，馬許（Brandon Marsh）和透納（Trea Turner）連敲2支長打助隊超前，波姆（Alec Bohm）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）也接連敲安，打回第4、5分，史多特（Bryson Stott）在滿壘2人出局後擊出清壘的中左外野二壘安打，波姆先跑回本壘得分，而卡斯泰拉諾斯和瑞爾穆托（J.T. Realmuto）幾乎同時滑回到本壘，大都會捕手托倫斯（Luis Torrens）一個都沒有抓到，大聯盟官方YouTube頻道更以「今年最瘋狂的PLAY？」來下標。

費城人全場掃出13支安打，卡斯泰拉諾斯3安猛打賞貢獻3分打點，史多特也有3分打點，瑞爾穆托和透納都有單場雙安的好表現，終場以10：2大勝，賞給大都會7連敗。

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