MLB》大谷翔平敲安貢獻打點！道奇名投克蕭奪勝、生涯3000K「M8」

大谷翔平。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今與國民展開系列戰，日本巨星大谷翔平有安打與打點貢獻，37歲三屆塞揚名投克蕭（Clayton Kershaw）也繳出5局失2分好投，終場道奇6：5險勝國民，克蕭摘下本季第3勝。

克蕭今天開賽1出局後，就被曾效力過道奇的羅沙里歐（Amed Rosario）敲出陽春砲，2局上與3局上都被攻佔得點圈，但也都力保不失。3局下道奇展開反攻，貝茲（Mookie Betts）1出局一、三壘有人時敲出滾地球送回追平分，後續赫南德茲（Teoscar Hernández）與帕赫斯（Andy Pages）接連敲安再添2分，道奇3：1逆轉國民。

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4局上克蕭上演今天首次三上三下的半局，4局下2出局三壘有人，大谷翔平把握機會敲出右外野安打，送回道奇第4分。不過5局上克蕭面對首名打者亞當斯（Riley Adams）又被敲出陽春砲，但他再次展現老將價值，連續解決3名國民打者，也結束今天投球任務。

6局下道奇再靠著羅哈斯（Miguel Rojas）敲出2分砲擴大領先為6：2，7局上與9局上國民再追分仍為時已晚。克蕭此役投5局被敲5安包含2轟，失2分都是責失，送出2次保送與4次三振，防禦率3.31，收下本季第3勝，也是生涯第215勝，同時生涯3000K里程碑也只剩8次。

大谷翔平昨天遭到教士終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩火球砸中後背，所幸今天照常出賽，前2打席都選到四壞保送，全場3打數1安打，貢獻1分打點，吞下1次三振，賽後打擊率0.292，攻擊指數1.008。

克蕭。（路透）

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