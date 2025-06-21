MLB》德弗斯轉戰巨人快樂放鬆 首度對決老東家紅襪5支0、遭163公里火球三振

德弗斯。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪日前投下震撼交易彈，將28歲明星強打德弗斯（Rafael Devers）送往巨人，沒想到過了5天後兩隊狹路相逢，德弗斯面對老東家5打數無安打，還吞下1次三振，紅襪終場以7：5贏球，收下2連勝。

紅襪強打德弗斯開季因為明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）的到來改打指定打擊，之後又因主力一壘手卡薩斯（Triston Casas）受傷，球團又要他移防一壘，這使得雙方嫌隙更深，紅襪決定將其交易，把他送到巨人，換來火球男希克斯（Jordan Hicks）、23歲左投哈里森（Kyle Harrison），還有2位小聯盟選手，分別是貝洛（Jose Bello）與蒂布斯（James Tibbs）。

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德弗斯轉戰巨人後願意守一壘，但仍需要時間調整，目前仍是以指定打擊為主，德弗斯今天首度對決老東家，他在賽前坦言，來到巨人讓他非常放鬆且開心，很久沒有像現在這樣這麼快樂了。

德弗斯今天擔任先發第3棒指定打擊，首局1出局二壘有人上場打擊時獲得紅襪球迷的掌聲，他也脫下頭盔和觀眾以及紅襪休息室致意，德弗斯首打席敲出一壘滾地球出局，3局下敲出中外野深遠飛球，在全壘打牆前被瑞法拉（Ceddanne Rafaela）接殺，第5局再度擊出游擊滾地球遭刺殺，7局下再度擊出中外野飛球出局，9局下最後打席，面對紅襪37歲守護神查普曼（Aroldis Chapman），遭101.8英哩（約163.8公里）火球三振。德弗斯此役5打數繳白卷，還吞下1次三振，打擊率跌至0.267。

紅襪今天靠著瑞法拉6局上的致勝陽春砲，本季第7轟出爐，率隊以7：5擊敗巨人，瑞法拉繳出3安猛打賞，進帳2分打點。

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