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MLB》教士「報復性」砸大谷翔平是必要手段？前大聯盟捕手分享觀點

2025/06/21 13:31

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇教士昨天因觸身球引發大場面，教士終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）更因朝大谷翔平丟觸身球而遭到驅逐出場，今天也被處以禁賽3場的處分。不過前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）卻認為，教士的作法是合理的。

昨天9局上教士一哥小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）被道奇新秀利特爾（Jack Little）砸中右手引發板凳清空，9局下教士終結者蘇雷亞斯9局下也用99.8英哩（約160.6公里）火球伺候大谷翔平，這項行為也被道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）視為報復性投球。

不過前大聯盟捕手克拉茲在Podcast節目上表示，如果真的要選邊站，他認為教士的做法合理，「教士必須要保護他們自己的球員。」他接著表示，即便羅伯斯說道奇的投手不是故意砸人，那也就不該派出找不到控球準心的投手上場。

「如果你派一個連好球帶都掌握不了的傢伙上來投球，那你就要明白，你們的金雞母（golden ticke）大谷翔平，就是會被砸。如果你不想這樣，那就讓大谷退場，或是派出控球好的投手。」克拉茲表示。

對於棒球場的潛規則，克拉茲說道：「雖然他們會被當成壞人，也會讓更多球員被驅逐出場，看起來像是在報復或是耍狠，但有時候你就是得做這種事，這甚至不算是報復，這是一種必須的手段。」

克拉茲也在節目尾聲表示：「如果自家球隊的明星球員在一場比賽中被砸2次，你要如何阻止對方的行為？其實只有一種辦法。」另一位節目來賓、前大聯盟明星三壘手佛雷澤（Todd Frazier）接話：「就是砸回去。」克拉茲則補上一句：「Sorry啦，翔平。」

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