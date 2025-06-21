蔣萬安巴黎參訪首站 考察「麟洋配」奧運奪金場館Adidas Arena

蔣萬安赴巴黎首站參訪麟洋配奪冠的Adidas Arena體育館。（北市府提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安19日赴法國巴黎市政考察，首站在巴黎副市長Arnaud Ngatcha與駐法大使郝培芝等人陪同下，由巴黎第18區副市長Mario Gonzalez向一行人介紹Adidas Arena體育館，這也是巴黎為了2024年奧運興建的場館，我國羽球男雙李洋、王齊麟就是在此梅開二度再奪金。

Gonzalez詳細介紹，Adidas Arena有9000個觀眾席，設有利用地熱調節場館內冷熱的節能空調系統，除了供應場館使用外，也能提供周邊社區及商業設施共享能源效益。場館設計也處處體現環保理念，地面選用符合歐盟永續森林標準的木材，座椅則使用約70噸的寶特瓶瓶蓋回收塑料製成，強調永續再利用精神；另設有無聲空間（Sensory Room），提供感官障礙或焦慮症發作者舒緩情緒的休息空間，展現對多元族群的友善設計。

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場館周邊另有兩座附屬館，分別規劃為多功能綜合球場與籃球場，皆設有獨立出入口，可於大型活動期間有效分流人潮，平常也開放居民使用，體現與社區共享理念。

蔣萬安說，台北市目前正規畫興建國際級羽球館，希望能借鏡Adidas Arena的經驗，打造多元化使用的運動場地，提升場館的彈性與實用性，他也指示市府團隊，積極與巴黎方面持續交流，深入了解整體規劃與營運模式，作為未來發展的重要參考。

此外，蔣萬安也深入參訪當地社會住宅制度，巴黎市自2001年起積極推動社宅政策，全市比例由12%提升至25%，第18區更從11%增至26%，法國制度依收入分級，不僅照顧低收入戶，也納入中產階級，並以與私人住宅同等以上標準興建，確保居住品質；申請過程採匿名編號制，由分配委員會根據收入、家庭狀況等因素進行評分與審查。

此外，蔣萬安也拜會勒瓦盧瓦市市長Agnès Pottier-Dumas及團隊，展開市政交流，雙方就城市基礎建設與永續發展等議題深入交換意見。蔣萬安表示，Dumas今年4月曾訪，當時他便承諾未來定將回訪，很高興能兌現承諾。

蔣萬安赴巴黎首站參訪麟洋配奪冠的Adidas Arena體育館。（北市府提供）

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