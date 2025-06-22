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體育 棒球 中職

道奇梅伊戰國民、鄭浩均對決陳仕朋 今日賽事預告與轉播

2025/06/22 07:01

鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）鄭浩均。（資料照，記者李惠洲攝）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟賽事方面，道奇在主場迎戰國民，道奇隊推出本季4勝4敗、防禦率4.46的梅伊（Dustin May），國民則派出本季5勝3敗、防禦率4.23的J.厄文（Jake Irvin）；教士在主場迎戰皇家，教士推出本季2勝6敗的席斯（Dylan Cease），面對本季2勝2敗的皇家左投卡麥隆（Noah Cameron）。

日職賽事方面，讀賣巨人在主場迎戰西武獅，巨人軍派出當家明星投手戶鄉翔征，本季先發10場戰績2勝5敗、防禦率5.22；西武則推出23歲左投武內夏暉，本季出賽5場戰績2勝2敗、防禦率4.03。

中職今天有3場賽事，中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將，兄弟推出本土投手鄭浩均，迎戰悍將土投陳仕朋；味全龍在天母球場面對統一獅，龍隊派出洋投鋼龍，面對獅隊洋投梅賽斯；樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹，樂天派出本土投手黃子鵬，台鋼派出吉田一將。敬請鎖定轉播。

MLB

07：10 皇家 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台
07：10 大都會 VS 費城人 愛爾達體育2台
10：00 國民 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

FIFA 俱樂部世界盃

09：00 河床競技 VS 蒙特雷 DAZN 2

日職

13：00 西武獅 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

中職

17：05 統一獅 VS 味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台
17：05 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育
17：05 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

WTT球星挑戰賽-盧比安納站

17：00 單打四強
19：30 混雙決賽
23：00 單打決賽

轉播：愛爾達體育3台

倫敦女網草地男網賽

21：00 決賽

轉播：博斯運動一台

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