道奇梅伊戰國民、鄭浩均對決陳仕朋 今日賽事預告與轉播

鄭浩均。(資料照,記者李惠洲攝)

早安,自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播!

大聯盟賽事方面,道奇在主場迎戰國民,道奇隊推出本季4勝4敗、防禦率4.46的梅伊(Dustin May),國民則派出本季5勝3敗、防禦率4.23的J.厄文(Jake Irvin);教士在主場迎戰皇家,教士推出本季2勝6敗的席斯(Dylan Cease),面對本季2勝2敗的皇家左投卡麥隆(Noah Cameron)。

日職賽事方面,讀賣巨人在主場迎戰西武獅,巨人軍派出當家明星投手戶鄉翔征,本季先發10場戰績2勝5敗、防禦率5.22;西武則推出23歲左投武內夏暉,本季出賽5場戰績2勝2敗、防禦率4.03。

中職今天有3場賽事,中信兄弟在洲際球場面對富邦悍將,兄弟推出本土投手鄭浩均,迎戰悍將土投陳仕朋;味全龍在天母球場面對統一獅,龍隊派出洋投鋼龍,面對獅隊洋投梅賽斯;樂天桃猿在桃園球場面對台鋼雄鷹,樂天派出本土投手黃子鵬,台鋼派出吉田一將。敬請鎖定轉播。

MLB

07:10 皇家 VS 教士 緯來體育、愛爾達體育1台

07:10 大都會 VS 費城人 愛爾達體育2台

10:00 國民 VS 道奇 緯來體育、愛爾達體育1台、華視、東森洋片

FIFA 俱樂部世界盃

09:00 河床競技 VS 蒙特雷 DAZN 2

日職

13:00 西武獅 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

中職

17:05 統一獅 VS 味全龍 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:05 富邦悍將 VS 中信兄弟 緯來體育

17:05 台鋼雄鷹 VS 樂天桃猿 DAZN 2

WTT球星挑戰賽-盧比安納站

17:00 單打四強

19:30 混雙決賽

23:00 單打決賽

轉播:愛爾達體育3台

倫敦女網草地男網賽

21:00 決賽

轉播:博斯運動一台

