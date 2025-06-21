日職》本季最狂守護神！ 巨人軍古巴終結者開季連29場0失分

讀賣巨人古巴籍守護神R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，讀賣巨人古巴籍守護神R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）今天後援1局無失分，開季連續29場0失分，巨人軍7局下灌進5分逆轉戰局，讀賣巨人最後以5比2擊敗西武獅。R.馬丁尼茲收下今年第24次救援成功。

西武打線此戰第4局上靠長谷川信哉的關鍵三壘安打、以及山村崇嘉的高飛犧牲打，攻下2分。巨人軍打線前6局只出現2支安打，遭到西武「潛水艇」與座海人壓制。

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此戰第7局下，西武獅換上後援投手甲斐野央，巨人軍打線先靠保送、安打攻占一、二壘，岡田悠希擊出帶有2分打點的二壘安打追平比數，接著巨人軍靠1次保送攻佔一、二壘，巨人打者增田陸代打擊出超前三分砲，巨人軍單局灌進5分逆轉戰局。

巨人軍第8局起推出勝利方程式，大勢後援1局被敲1安無失分，R.馬丁尼茲後援1局賞次2次三振無失分、讓西武打線3上3下，為巨人軍守住勝利。

根據《體育報知》報導，R.馬丁尼茲從開幕戰至今，連續29場登板0失分，持續刷新巨人球團紀錄，同時追平2023年日本火腿投手福田俊連29場0失分紀錄，並列日職史上第三長紀錄，

R.馬丁尼茲本季出賽29場，拿到1勝、24次救援成功、2次中繼成功，防禦率仍是完美的「0」。R.馬丁尼茲共投28.2局賞31次三振，僅被敲13安，丟8次保送，被打擊率只有1成37，每局被上壘率為0.73。R.馬丁尼茲目前生涯累積190次救援成功，今年有望達成200次救援成功的里程碑。

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