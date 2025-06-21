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中職》出賽48場發生9次失誤 林子偉：確實有點多

2025/06/21 17:11

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕林子偉本季固定守二壘，出賽48場發生9次失誤，不僅是前2季遊走二游與外野的總和，昨役2次失誤也被統一獅總教練林岳平認為是全場的關鍵，他對昨天的表現不願多談，「昨天的事情就過了，今天又是新的一天，我都要去克服。」

林子偉指出，雖不知道自己今年發生幾次失誤，但確實覺得有點多，疲勞、天氣都可能是原因，最主要的可能是心理，但這些都不是理由，「要維持穩定很不容易，這樣的表現當然不及格，我一直告訴自己，要更穩定、更成熟。」

林子偉表示，林立今天賽前在守備練習時特別過來跟他討論，主要是看到他最近接球比較沒有節奏，他覺得今年身體狀況很好，希望不要再受傷，目標是打滿整個球季，避免不必要的失誤，能搶1個出局就盡量搶下，盡量幫助投手與球隊。

林子偉昨天賽後也在社群媒體發文：「謝謝大家的批評與指教，相信還是有很多地方是需要去學習的，但不代表一定要接受惡意的批判。我知道不會每次都成功，但我願意從失敗中學習...我的失誤，我承擔責任，會重新站起來。」

林子偉強調，表現不好一定會被球迷批評，但球場上是他在打，錯誤由他承擔，要批評他可以，但沒必要傷害我的家人。

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林立（左）與林子偉（右）討論守備細節。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林立（左）與林子偉（右）討論守備細節。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）樂天桃猿林子偉。（記者陳志曲攝）

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