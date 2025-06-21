晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》李丞齡顛簸人生有深刻體悟 「面子完全不重要」

2025/06/21 17:30

李承齡。（記者林正堃攝）李承齡。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅外野手李丞齡歷經重重考驗，昨對樂天桃猿第9局上場代打敲安，打下1分打點，回首來時路，他感嘆，「很珍惜現在所擁有的一切，我要比之前更努力。」

24歲的李丞齡在2023年底自請離隊，隔年轉效美國獨立聯盟佛羅倫斯伙伴隊（Florence Y'alls），只打1個月、4場比賽就被釋出，他說，「在獨立聯盟打球真的非常辛苦，我在美國這一段時間，熱愛棒球這件事，一般民眾都比球員更瘋狂，他們三餐聊天話題都是聊棒球，甚至比球員懂得還多，不管聊什麼都是棒球，搞得他們好像是球員，我真的被嚇到了，原來棒球在美國這麼熱。」

李丞齡透露，美國獨盟球員基本上都做兩份工作，有些球員比賽結束就去跑Uber，因為薪水真的太少，以他為例，扣完稅1個月才領800美元（約2.4萬台幣），根本不夠花，住在寄宿家庭，辛辛那提是鄉下地方，很多有錢的退休人士，小孩搬出去住，空出一些房間租給外國人，在球隊則吃自助餐，例如炸雞胸肉或沙拉，「還是台灣食物比較好吃。」

在美國待了近1年，李丞齡只打1個月就被釋出，他說，在美國打球機會非常多，即使被釋出也不用擔心，可以把影片放在網站，或看其他球隊有無舉辦測試會，友人跟他說，每次去客場比賽要跟別隊教練認識或留聯絡方式，以便尋求下一個機會，外國球員都會這樣做，尤其是拉丁美洲球員，國家小會互相幫忙。

李丞齡指出，美國獨立聯盟充滿形形色色的球員，打得好很容易拿到小聯盟合約，因為買斷球員很簡單，付10萬美元（約300萬台幣）就搞定，去年他遭釋出的時間點有點尷尬，當時已是球季中，各隊已在準備明年球季名單，基本上不太會收球員。

訪談至此，李丞齡語帶感觸，他說，「到美國才發現比他熱愛棒球的人很多，自己以前明明有這麼好的機會，為什麼沒把握住，這趟美國行雖以失敗收場，可是收穫真的很多。」

後來，李丞齡先到亞特蘭大備戰，等待墨西哥聯盟機會，但墨聯比賽強度高，基本上屬小聯盟3A水準，薪水也高，後來沒機會就去紐約友人餐廳做廚房工作，賣牛肉麵和滷肉飯。

去年底李丞齡返台，先去新北市成棒隊隨隊練習，此時統一獅遞出橄欖枝，他決定放手一搏，最終通過測試重披獅袍，昨天迎來久違一軍出賽並敲安帶有打點，他說，「原本教練團希望我好好準備下半季，比預期還快，滿開心的我不是準備好而得到這個機會，我是值得擁有這個機會的人，我可以了！」本季李丞齡在二軍出賽28場，打擊率2成35，另有2轟和11分打點。

到美國走了一遭，李丞齡顛簸人生有深刻體悟，「面子完全不重要，根本不用擔心別人怎麼想，大膽去問去做就對了，以前會覺得害羞丟臉，或做了這件事別人會覺得怎麼想，在美國完全沒問題，只要你敢問敢講，他們都很願意給你方向。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中