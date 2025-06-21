中職》李丞齡顛簸人生有深刻體悟 「面子完全不重要」

李承齡。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅外野手李丞齡歷經重重考驗，昨對樂天桃猿第9局上場代打敲安，打下1分打點，回首來時路，他感嘆，「很珍惜現在所擁有的一切，我要比之前更努力。」

24歲的李丞齡在2023年底自請離隊，隔年轉效美國獨立聯盟佛羅倫斯伙伴隊（Florence Y'alls），只打1個月、4場比賽就被釋出，他說，「在獨立聯盟打球真的非常辛苦，我在美國這一段時間，熱愛棒球這件事，一般民眾都比球員更瘋狂，他們三餐聊天話題都是聊棒球，甚至比球員懂得還多，不管聊什麼都是棒球，搞得他們好像是球員，我真的被嚇到了，原來棒球在美國這麼熱。」

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李丞齡透露，美國獨盟球員基本上都做兩份工作，有些球員比賽結束就去跑Uber，因為薪水真的太少，以他為例，扣完稅1個月才領800美元（約2.4萬台幣），根本不夠花，住在寄宿家庭，辛辛那提是鄉下地方，很多有錢的退休人士，小孩搬出去住，空出一些房間租給外國人，在球隊則吃自助餐，例如炸雞胸肉或沙拉，「還是台灣食物比較好吃。」

在美國待了近1年，李丞齡只打1個月就被釋出，他說，在美國打球機會非常多，即使被釋出也不用擔心，可以把影片放在網站，或看其他球隊有無舉辦測試會，友人跟他說，每次去客場比賽要跟別隊教練認識或留聯絡方式，以便尋求下一個機會，外國球員都會這樣做，尤其是拉丁美洲球員，國家小會互相幫忙。

李丞齡指出，美國獨立聯盟充滿形形色色的球員，打得好很容易拿到小聯盟合約，因為買斷球員很簡單，付10萬美元（約300萬台幣）就搞定，去年他遭釋出的時間點有點尷尬，當時已是球季中，各隊已在準備明年球季名單，基本上不太會收球員。

訪談至此，李丞齡語帶感觸，他說，「到美國才發現比他熱愛棒球的人很多，自己以前明明有這麼好的機會，為什麼沒把握住，這趟美國行雖以失敗收場，可是收穫真的很多。」

後來，李丞齡先到亞特蘭大備戰，等待墨西哥聯盟機會，但墨聯比賽強度高，基本上屬小聯盟3A水準，薪水也高，後來沒機會就去紐約友人餐廳做廚房工作，賣牛肉麵和滷肉飯。

去年底李丞齡返台，先去新北市成棒隊隨隊練習，此時統一獅遞出橄欖枝，他決定放手一搏，最終通過測試重披獅袍，昨天迎來久違一軍出賽並敲安帶有打點，他說，「原本教練團希望我好好準備下半季，比預期還快，滿開心的我不是準備好而得到這個機會，我是值得擁有這個機會的人，我可以了！」本季李丞齡在二軍出賽28場，打擊率2成35，另有2轟和11分打點。

到美國走了一遭，李丞齡顛簸人生有深刻體悟，「面子完全不重要，根本不用擔心別人怎麼想，大膽去問去做就對了，以前會覺得害羞丟臉，或做了這件事別人會覺得怎麼想，在美國完全沒問題，只要你敢問敢講，他們都很願意給你方向。」

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