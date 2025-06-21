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日職》火腿有望拚交流賽冠軍 新庄監督想把獎金給自家工作人員

2025/06/21 20:58

日本火腿收下3連勝。（圖片取自火腿隊官方社群媒體X）日本火腿收下3連勝。（圖片取自火腿隊官方社群媒體X）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日職跨聯盟交流賽，日本火腿今天在客場以3比2擊敗中日龍，火腿隊拿到12球團最快的第40勝。若火腿明天贏球、加上軟銀輸球，有望奪得交流賽優勝。火腿監督新庄剛志表示，如果火腿隊拿到交流賽優勝，要把優勝獎金給球隊工作人員。

火腿打線第一局突破中日龍強投高橋宏斗，單局敲4安，包含矢澤宏太的適時二壘安打、郡司裕也的適時安打，首局進帳2分。前5局打完火腿以2比0領先，6局下中日龍靠主砲細川成也的陽春砲追回1分，火腿7局上靠清宮幸太郎的陽春砲追加保險分，這是清宮幸太郎本季第7轟。中日龍7局下靠滾地球護送拿1分，雙方再度形成1分差。

9局下火腿派出21歲新人柳川大晟登板，一開始被敲內野安、接著發生暴投讓對手上二壘，中日龍打者石伊雄太短打點成一壘滾地球，火腿一壘手清宮幸太郎傳三壘觸殺跑者。柳川大晟接著發生投手犯規，讓對手上二壘，柳川先敬遠中日球星岡林勇希、接著對田中幹也丟保送，讓中日龍2出局攻占滿壘。柳川大晟最後讓中日龍打者村松開人敲右外野飛球出局，驚險守住勝利，火腿收下3連勝。

火腿先發左投加藤貴之主投6局失2分，摘本季第5勝。高橋宏斗先發7局失3分，吞本季第7敗。

《中日體育》報導，火腿在交流賽拿到11勝6敗的戰績，與交流賽首位的軟銀鷹（11勝5敗1和）僅0.5場的勝差，火腿保有逆轉奪得交流賽優勝的可能性。

新庄監督表示，「對我來說，交流賽冠軍其實沒有很感興趣，不過，因為可以拿到獎金，我真的想把那筆錢分給幕後工作人員，所以我們會全力去爭取，真的。」

依據日職現行交流賽規定，優勝的球隊將可獲得3000萬日圓的獎金。

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