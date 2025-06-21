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中職》曾仁和開局就核炸！ 樂天桃猿0：7落後台鋼雄鷹

2025/06/21 17:55

樂天桃猿先發投手曾仁和投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手曾仁和投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕樂天桃猿今天在主場桃園迎戰台鋼雄鷹，派出曾仁和擔任先發投手，他一開賽就壓不住陣腳，1局都沒投完就狂丟7分，只差1分就追平生涯單局最多失分，樂天才打完1局上就以7：0遙遙領先。

曾仁和本季直到6月12日才首次在一軍出賽，對中信兄弟投5.1局失3分承擔敗投，今天是他本季第2次先發，才面對3人次就被曾子祐、吳念庭相繼安打率先失分，隨即被魔鷹、張肇元、紀慶然、顏郁軒連續擊出4支安打又丟2分。

曾仁和雖解決葉保弟拿到2出局，被黃秉揚安打失第4分，保送曾子祐讓台鋼擠回第5分，被王博玄安打再掉2分，樂天換上舒治浩讓吳念庭擊出外野飛球，終於結束漫長的1局上。曾仁和帳面上用34球投0.2局，被打8支安打失7分都是責失，生涯第3次單場至少失7分。

曾仁和單局最多失分是去年4月7日在大巨蛋2局上，被中信兄弟猛攻11人次，挨7支安打含曾頌恩3分彈，瞬間狂丟8分，該役樂天在後段發動反撲，以11：8逆轉勝。

樂天桃猿先發投手曾仁和投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手曾仁和投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿先發投手曾仁和投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）樂天桃猿先發投手曾仁和投不滿一局就退場。（記者陳志曲攝）

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