拳擊》奧運金牌教練曾自強多了作家身份 預告林郁婷接棒出書

曾自強出版新書。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕奧運金牌教練曾自強今年4月出版著作《淬煉夢想》，今舉辦新書講座，愛徒林郁婷也出席力挺，曾自強更預告，林郁婷接下來也會接棒成為作家，出版個人著作。

林郁婷在巴黎奧運無懼性別爭議風波，勇奪拳擊女子57公斤級金牌，也是我國史上首面拳擊奧運金牌，教練曾自強是幕後最大功臣，他在新書裡分享自己從選手到教練的心路歷程，巴黎奧運結束後著手規劃，歷經7、8個月終於完成心血結晶。

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對於出書的初衷，曾自強指出，希望能記錄參與台灣拳擊運動發展的過程，同時藉由拳擊鼓勵不同領域的人，一起實現不可能的事。他以鶯歌陶瓷文化比喻，「我在鶯歌看到很多大師，可以從一把泥土透過手工藝捏陶，成為台灣本土最重要的陶瓷容器，無論任何項目，不光是拳擊運動，都可以找到發光發熱的機會。」

曾自強結束選手生涯後成為鶯歌拳擊運動重要推手，此次的著作每一章節也特別與陶瓷製作過程結合，包括「塑形：夢想的開端」、「上釉：夢想的執行」以及「釉燒：夢想的實現」。

林郁婷（左）、曾自強。（記者盧養宣攝）

今天的座談會，除林郁婷外，巴黎奧運醫療長林瀛洲、台灣康匠董事長陳勇志、運動心理諮詢師陳泰廷、拳擊國手兼林郁婷陪練員李承威也都出席力挺曾自強。

談及愛徒林郁婷，曾自強認為，她很難得的一點就是願意接受失敗，「認真反省自己其實是一件很殘酷的事，每個人一定都會失敗，運動員、教練的生涯有限，她經歷幾次風波，要能接受失敗需要很誠實，我也想鼓勵其他教練與選手，面對困難的時候可以回頭來好好看看自己，不是別人很好，有時候是忘記自己也滿好的。」

對於林郁婷接下來的參賽規劃，曾自強表示，目標還是鎖定洛杉磯奧運，新的國際組織（世界拳擊聯盟，World Boxing）日前公布相關的檢測要求，團隊也持續與該組織保持密切溝通，「我們就靜觀其變，走該走的程序，剛好也讓她好好沉澱一下，好好享受不一樣的人生風貌。」曾自強也透露，林郁婷預計在8月推出新書。

林郁婷（左）、曾自強。（記者盧養宣攝）

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