迷你棒球打進屏東 10所國小獲捐球具學童超開心

屏東縣立建國國小獲捐迷你棒球球具，由兆豐銀行董事長董瑞斌（中右）贈予校長温昇泓（中左），立委鍾佳濱（中）到場見證。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕推廣基層棒球運動，中華迷你棒球協會響應世界棒壘球總會推動降低參與年齡層的國際趨勢，將迷你棒球推進屏東縣，屏北地區10所小學今天（21日）獲兆豐銀行捐贈球具，將同步把迷你棒球融入體育課、社團活動，讓更多小朋友有機會接觸棒球運動。

迷你棒球（MINI BASEBALL）是世界棒壘球總會（WBSC）為了讓孩子在保證安全的情況下從事系統化的棒球運動，針對七至十歲兒童所設計的棒球啟蒙計畫；中華迷你棒球協會理事長張哲欽表示，迷你棒球相較於樂樂棒球，更接近棒球，它擁有安全又擬真的兒童球具、完善的棒球教學體系、專屬於U8、U10的賽事規則與世界認證的賽事體系，台灣從2017年起推廣，目前已有超過300支迷你棒球隊、600名專任教練投入推廣行列。

請繼續往下閱讀...

協助推廣這項運動，兆豐銀行與兆豐銀行文教基金會5月起展開「夢寐以球，豐盛童年」迷你棒球球具公益捐贈計畫，2年內將為全台1300所國小提供專為兒童設計的迷你棒球球具，捐贈列車今天開進屏東縣，在屏東市建國國小舉行捐贈儀式，由兆豐銀行董事長董瑞斌親送球具給屏北地區10所國小代表，期勉學童透過運動培養團隊合作、紀律與堅韌精神，也希望透過迷你棒球，點燃孩子們心中追求卓越的火苗。屏東縣籍立委鍾佳濱到場見證，鼓勵小朋友們勇敢追尋棒球夢。

每校獲捐一套價值約1萬多元的球具，包括10個手套、2支球棒、兩打球、打擊座等，放在專用背袋中，老師背著走就能幫學生上課；中華迷你棒球協會理事長張哲欽表示，正式棒球教育通常是小學四年級以上，迷你棒球則可向下延伸到四年級以下，接下來將協助獲捐球具的學校進行師資研習，讓迷你棒球在屏東蓬勃發展。

屏東縣立建國國小校長温昇泓表示，過去學生是打樂樂棒球，如今有迷你棒球球具後，會先在中高年級體育課安排學生學習，也會透過社團活動推廣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法