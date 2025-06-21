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中職》台鋼雄鷹已有狀元人選？ 洪總：外面傳的都不準啦

2025/06/21 18:39

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕中職今年季中選秀共有180人報名，傳出台鋼雄鷹可能指名普門高中捕手張育豪為狀元，總教練洪一中表示，台鋼有狀元籤，決定選誰不必掩蓋，但是現在還沒討論要選誰，外面在傳的都不準。

洪總指出，今年選秀台鋼是第一順位，如果很好決定就會直接給答案，不必去掩蓋什麼，今年的選手看起來實力很平均，球團還沒有討論，所以沒有答案，「像去年張育成回來，就可以直接講，我們要選他，每年選秀前都會傳來傳去，外面在傳的都不準啦。」

張育豪去年入選亞洲青棒錦標賽國手，日前參加玉山盃青棒賽，洪總因為住桃園就近去青埔球場看比賽，剛好看到張育豪上場打擊，「我只去10分鐘，剛好看到他在打擊，結果壞球、壞球、壞球、壞球，被保送沒打到。」

台鋼球團日前由副領隊楊士霈率領球探部與國際部，赴美拜會在小聯盟球員林家正、鄧愷威、劉致榮，親自邀請他們返台參加選秀，但是3人都沒有意願，確定參加選秀的旅外球員是黃暐傑，洪總苦笑說：「有見過的沒有要回來，沒有見過的卻要回來。」

洪總認為，大老遠去美國看旅外球員，雖然可以展現球團的誠意，但是時間點有點太晚，應該3、4月就要去，「選手如果有意願要回來，在美國有很多事情要處理，我也是球團跟我說，我才知道他們有去，算是比較臨時，有點太倉促。」

台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹總教練洪一中。（記者陳志曲攝）

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