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3x3籃球》國泰女籃球員化身一日教練 鄭伊秀執教初體驗收穫良多

2025/06/21 19:22

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，高中女子組冠軍「最矮153」（左下）、高中男子組冠軍「星佑精機青年隊」（左上）、大專女子組冠軍「上睿科技」（右下）、大專男子組冠軍「台灣太雲居」（右上）賽後合影。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，高中女子組冠軍「最矮153」（左下）、高中男子組冠軍「星佑精機青年隊」（左上）、大專女子組冠軍「上睿科技」（右下）、大專男子組冠軍「台灣太雲居」（右上）賽後合影。（記者陳逸寬攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽全國總決賽今在實踐大學體育館登場，此次WSBL國泰女籃總教練鄭慧芸率領8名現役球員到場擔任高中及大專女子組隊伍的戰術教練，迎來執教初體驗的國泰女籃隊長鄭伊秀直呼是相當特別的經驗。

鄭伊秀指出，首度擔任教練一開始有點無所適從，「後來在旁邊觀賽有看到球員需要調整的地方，我在跟他們對話的過程，他們也很認真聽，我最開心的就是他們在場上遇到問題也會主動找我、問我。」

鄭伊秀表示，「我今天只是分享經驗，但教練很辛苦，平時有很多不同工作要做，但至少今天體會到教練平時在場上都要看得很仔細，才能看出球員該修正的地方。」

國泰人壽女子籃球隊總教練鄭慧芸。（記者陳逸寬攝）國泰人壽女子籃球隊總教練鄭慧芸。（記者陳逸寬攝）

今在場邊觀戰的鄭慧芸透露，這次發現有幾個球員條件不錯，「他們都不是一級的選手，雖然沒有甲組專業的訓練，但在場上有這樣的表現，有幾個球員我真的也滿想徵召來我們團隊的。」

對於子弟兵化身一日教練，鄭慧芸說，「她們難得會站在教練的立場去感受這麼有強度的比賽，從過程中提供球員選項，在比賽中有所發揮，她們也都參加過3x3比賽，我也希望她們可以分享戰術給球員。」

此次3x3籃球賽從全國1,200支隊伍當中脫穎而出的48支大專、高中球隊在實踐大學體育館捉對廝殺，最終由「臺灣太雲居」及「星佑精機青年隊」分別拿下大專及高中男子組的冠軍；女子組則由大專的「上睿科技」、高中的「最矮153」封后。

國泰女籃球員鄭伊秀。（記者陳逸寬攝）國泰女籃球員鄭伊秀。（記者陳逸寬攝）

本次在國泰女籃球員指導下，勇奪大專女子組冠軍的「上睿科技」球員們就分享：「因為我們原本的運球過人就只有那幾招，但今天學姐們有再傳授給我們一些新的動作，讓我們以後進攻可以更有變化、技巧有所提升，很感謝國泰舉辦這樣的比賽。」

國泰青年節3x3今年邁入第22年，國泰金控長期將資源投入基層籃球，持續為高中和大專學生創造籃球舞台，也提升國內基層籃球的競技水準。國泰人壽協理廖昶超表示，「很開心看到球員不管是團隊合作、單打技術、投籃準度都逐年提升。希望透過國泰青年節3x3，讓青年學子達到三個『一』，透過『一起打球、一直打球、一輩子打球』，讓自己更健康快樂。」

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「星佑精機青年隊」擊敗「左營茶行A」，獲得高中男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「星佑精機青年隊」擊敗「左營茶行A」，獲得高中男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「星佑精機青年隊」獲得高中男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「星佑精機青年隊」獲得高中男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「台灣太雲居」擊敗「周子喵」，獲得大專男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「台灣太雲居」擊敗「周子喵」，獲得大專男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「台灣太雲居」獲得大專男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「台灣太雲居」獲得大專男子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「最矮153」擊敗「小美小帥探險隊」，獲得高中女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「最矮153」擊敗「小美小帥探險隊」，獲得高中女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「最矮153」獲得高中女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「最矮153」獲得高中女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「上睿科技」擊敗「夢想家陳狀元」，獲得大專女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，由「上睿科技」擊敗「夢想家陳狀元」，獲得大專女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「上睿科技」獲得大專女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，「上睿科技」獲得大專女子組冠軍。（記者陳逸寬攝）

國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，國泰人壽廖昶超協理受訪。（記者陳逸寬攝）國泰青年節高中暨大專3x3全國總決賽，國泰人壽廖昶超協理受訪。（記者陳逸寬攝）

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