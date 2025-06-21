TPBL冠軍賽》林書豪砍26分 國王擊退海神系列賽2：1領先

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕TPBL總冠軍賽第3戰今天在高雄海神主場登場，雙方你來我往激戰到末節，新北國王球星林書豪在比賽尾聲挺身而出，砍下全場最高26分，率隊以104：99擊敗海神，系列賽取得2：1領先。

海神前役克服19分落後上演逆轉秀，系列賽扳成1：1平手，今天回到自家主場，吸引滿場1萬2千名觀眾。前役吞敗的國王，今天決定變陣，改登錄在前一系列賽表現出色的桑尼取代奧帝，希望能收到不同成效。

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海神和國王上半場上演拉鋸戰，首節先是戰成26：26平手，國王在次節靠著曼尼高的跳投，半場打完暫時以51：50領先。國王上半場團隊命中率以44.2%略優於海神的42.2%，林書豪和曼尼高都拿下11分全隊最高，海神方面則以蘇文儒表現最搶眼，他攻下全隊最高12分。

雙方在第3節持續拉鋸，海神在該節尾聲靠著陳懷安、威勝接力得分，帶著5分領先進入決勝節。這節開局國王連拿4分，持續追趕，並靠著沃許本灌籃超車，隨後胡瓏貿飆進三分球還以顏色，雙方開始用三分球互轟，上演拉鋸戰。終場前2分鐘，國王握有3分領先，而海神禁區悍將艾德犯滿離場，桑尼、林書豪又接力站上罰球線，國王一舉擴大到5分差。

終場前1分半鐘，克雷格迅速切入拿下2分，但最後58秒林書豪飆進三分球，助隊穩住局面，不給海神逆襲機會，系列賽取得2：1領先。

國王林書豪繳出全場最高26分、9助攻，曼尼高17分次之；海神方面，克雷格拿下全隊最高26分，艾德20分次之。

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

高雄海神胡瓏貿。（記者李惠洲攝）

高雄海神海德。（記者李惠洲攝）

高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）

高雄海神克雷格。（記者李惠洲攝）

新北國王拿下勝利。（記者李惠洲攝）

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

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