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中職》天母主場苦吞8連敗 味全龍宣告上半季爭冠無望

2025/06/21 20:03

統一獅擊敗味全龍。（記者林正堃攝）統一獅擊敗味全龍。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅今天靠飛力獅繳6局失1分優質先發，加上潘傑楷兩分砲助威，最終獅隊就以4：1擊敗味全龍取得對戰5連勝，龍隊在天母主場苦吞8連敗，同時淘汰指數歸零，宣告上半季爭冠無望，獅隊上半季封王魔術數字減為「M4」。

此役1局上獅隊率先發動攻勢，林佳緯安打，邱智呈觸身球上壘，陳傑憲短打護送跑者推進，潘傑楷出內野滾地球賺進1分打點，6局上獅隊攻勢再起，陳傑憲內野安打，胡金龍二壘安打再下一城。

6局下龍隊有大好得分機會，李凱威安打和劉基鴻二壘安打，形成無人出局二、三壘有人，後續只靠曾聖安內野滾地球追回1分，潘傑楷在8局上轟2分砲拉開比分，本季第2轟出爐，一棒助獅隊扳倒龍隊，潘傑楷開轟又打下3分打點，獲選單場MVP。

獅隊洋投飛力獅表現精采，主投6局被敲出4安，雖奉送5次保送，不過只失1分拿下本季第5勝，防禦率1.37暫居聯盟榜首。龍隊土投曹祐齊先發5局被敲2安失1分苦吞本季第2敗。

統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）

統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）統一獅洋投飛力獅。（記者林正堃攝）

統一獅潘傑楷敲出兩分砲。（記者林正堃攝）統一獅潘傑楷敲出兩分砲。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手曹祐齊。（記者林正堃攝）味全龍先發投手曹祐齊。（記者林正堃攝）

味全龍先發投手曹祐齊。（記者林正堃攝）味全龍先發投手曹祐齊。（記者林正堃攝）

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