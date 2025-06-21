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中職》黃韋盛生涯首轟、宋晟睿3分砲！兄弟驚險擊敗富邦延續3連勝

2025/06/21 20:18

中信兄弟宋晟睿擊出三分砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟宋晟睿擊出三分砲。（記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟今天出戰富邦悍將，2局在黃韋盛生涯首轟、宋晟睿3分砲挹注下，再靠守備美技擋下富邦反攻，終場5:4險勝富邦，拿下關鍵一勝。

中信兄弟2局下展開攻勢，黃韋盛面對黃保羅擊出個人生涯首轟，幫助球隊先馳得點，岳東華、高宇杰又敲安，富邦雖靠妨礙守備拿到第2個出局數，但黃保羅仍被宋晟睿3分砲狙擊。

兄弟5局攻勢再起，岳政華擊出左外野方向飛球，富邦左外野手陳真判斷出現瑕疵，帳面上是岳政華的三壘安打，該半局兄弟再靠王威晨安打得1分。富邦該半局把黃保羅換下，並同時換下陳真，由孔念恩接替守左外野。

中信兄弟今天「開箱」本季原本還在洋基3A的李博登，他首打席就對林岳谷投出三振，隨後被高捷擊出此役首安。2局上，李博登接連被王勝偉、豊暐擊出安打，一度造成二三壘有人危機，但力保不失，3、4局則都投出三上三下。

總計，李博登初登板投4局用55球，被擊出3安打、6次三振、沒有保送，無失分。中信兄弟球團表示，賽前設定的用球數已到，因而換投。

富邦新人林莛淯今生涯一軍初先發，5局上面對鄭凱文，擊出生涯首安。

鄭凱文6局上2出局後被范國宸敲安，剛被換上場的孔念恩隨即也建功，二壘安打帶有1分打點。王勝偉和代打的戴培峰也敲安，鄭凱文遭連4打席安打後被換下場，由謝榮豪接替。

同半局，富邦攻勢持續，代打林澤彬敲安帶打點，謝榮豪接著保送林莛淯，造成滿壘，林岳谷擊出右外野方向飛球遭接殺，該半局攻勢才結束。富邦一波連6打席上壘、連5打席敲安猛攻，單局打下3分。

兄弟8局換上呂彥青後，再次遇到危機，先是遭孔念恩敲安，隨後王勝偉遭觸身球保送，戴培峰的平飛球，遭左外野手詹子賢接殺。林澤彬接著敲安，富邦追到1分差。

兄弟接著換上陳冠穎，林莛淯擊出三壘界外飛球，黃韋盛在休息區前將球接殺，形成2出局。陳冠穎和林岳谷纏鬥到滿球數，遭判超時1壞球，形成保送並造成滿壘，高捷擊出滾地球出局，兄弟才驚險化解危機。

中信兄弟宋晟睿擊出三分砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟宋晟睿擊出三分砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟黃韋盛敲生涯首轟。（記者廖耀東攝）中信兄弟黃韋盛敲生涯首轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟宋晟睿擊出三分砲。（記者廖耀東攝）中信兄弟宋晟睿擊出三分砲。（記者廖耀東攝）

中信兄弟李博登。（記者廖耀東攝）中信兄弟李博登。（記者廖耀東攝）

中信兄弟贏球。（記者廖耀東攝）中信兄弟贏球。（記者廖耀東攝）

中信兄弟宋晟睿獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）中信兄弟宋晟睿獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）

中信兄弟宋晟睿獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）中信兄弟宋晟睿獲得單場MVP。（記者廖耀東攝）

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