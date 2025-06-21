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WTT挑戰賽》激戰5局遭世界盃冠軍卡德拉諾逆轉 高承睿痛失8強門票

2025/06/21 20:23

高承睿苦戰5局遭卡德拉諾尼轉。（取自WTT官網）高承睿苦戰5局遭卡德拉諾尼轉。（取自WTT官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名23的高承睿今晚在2025年盧比安納球星挑戰賽男單16強戰，在局數2:1領先下連丟2局，遭世界排名第3的巴西名將卡德拉諾逆轉，吞下對戰3連敗，無緣晉級4強。

28歲的卡德拉諾今年大放異彩，他先在四月澳門世界盃連續擊退張本智和、王楚欽和林詩棟三大世界排名前三的高手，奪下生涯首座世界冠軍，五月的杜哈世界錦標賽也一路殺進決賽才以1:4敗給王楚欽，收下銀牌。

高承睿過去兩度遭遇卡德拉諾都以直落三吞敗，包括2023年安塔利亞挑戰賽及去年杜哈球星挑戰賽。但今天再度交手，戰況卻不再是一面倒，首局，小高在5:8落後下打出一波6:1的反攻，11:9先馳得點，近況頗佳的卡德拉諾次局很快地做出調整，11:8扳回一城。第3局，高承睿在開局6:1領先下被追到6:4，但他果斷地喊出暫停後，11:6順利收下。第4局，卡德拉諾展開絕地大反攻，頻頻主動上手，5:1強勢開局後，很快地以10:4聽牌，小高也沒有就此束手就擒，連續化解3個局點，迫使對手用掉暫停，卡德拉諾重回比賽後有驚無險地以11:8拿下，扳平戰局。

決勝局，高承睿在3:2領先下被對手連續搶攻得手連丟3分，之後雖然一度追到5:6，但決勝關頭卡德拉諾展現強悍的進攻能力，一口氣連拿5分，11:5逆轉戰局，搶下8強門票。

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