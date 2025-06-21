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體育 籃球 林書豪

TPBL冠軍賽》攻守表現搶眼！蘇文儒點出防守林書豪關鍵

2025/06/21 20:57

高雄海神蘇文儒。（記者李惠洲攝）高雄海神蘇文儒。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天在TPBL總冠軍賽第3戰以99：104不敵新北國王，系列賽以1：2落後。這季拿下年度進步獎的蘇文儒攻下海神本土最佳15分、3抄截，無論攻守都有亮眼表現，提到防守林書豪的任務，他透露，教練交代不能讓他太容易拿到球，也要想辦法降低他的進攻欲望。

高雄海神蘇文儒苦熬4年，這季獲得教練重用也繳出不俗表現，囊括年度進步獎、年度第二隊和年度防守第一隊3大獎，總冠軍系列賽攻守都有搶眼表現。雖然海神在T1元年奪下隊史首冠時，蘇文儒已在陣中，但他因受傷而沒能參與，這次等於是他首次正式踏上總冠軍賽舞台，而他在前兩戰平均貢獻12.5分、2抄截，今天他繳出本土最高15分、3抄截。

對於自己的表現，蘇文儒認為，到比賽後段的出手選擇沒有到很好，也賠上關鍵犯規，「這是我要去學習的地方，也會跟教練討論該怎麼修正。」不過，身為球隊防守悍將，他也扛起看守林書豪的任務，只是在末節仍沒能擋下，他說：「教練一直跟我交代不能讓他拿到球，但第4節就是他能力的展現，應該要更積極去降低他的進攻欲望。」

系列賽陷入1：2落後，但蘇文儒說：「雖然落後一場，但也不要想太多，反而打得綁手綁腳，我們專心投入到下一場，好好檢討這場做不好之處。」

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

高雄海神蘇文儒。（記者李惠洲攝）高雄海神蘇文儒。（記者李惠洲攝）

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