TPBL冠軍賽》林書豪末節跳出帶隊贏球 對於滿場觀眾很感動

新北國王林書豪（中）。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕新北國王今天在TPBL總冠軍賽第3戰，靠著林書豪在末節獨攬14分、全場攻下26分，終場以104：99擊敗高雄海神，系列賽取得2：1領先。見到滿場觀眾進場，林書豪非常感動，且他認為這對於籃球是好事，也是大家想努力打出好表現的原因。

國王前役浪費19分領先遭逆轉，今天選擇變陣讓前一系列賽表現不錯的桑尼取代奧帝，希望能打出不同成效。和前兩戰不同，兩隊昨自開賽一路拉鋸，海神帶著5分領先進入決勝節，卻沒能擋下國王逆襲，林書豪在末節獨攬14分，尤其終場前58秒飆進一記關鍵三分球，包含罰球他連續拿下8分，助隊奠定勝基。國王今天團隊命中率47.9%，林書豪繳出全場最高26分、7籃板、9助攻，桑尼攻下18分、9籃板，李愷諺三分球7投5中，進帳18分。

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林書豪今天繳出全場最高分，即使在客場仍有不少球迷進場支持國王，他說：「球迷一直都令我很感動，我沒想到會有那麼多人，我年紀這麼大還可以打球，球迷也願意來看，不管是支持我們或海神，這對籃球而言非常棒，這是為什麼我們希望給球迷最好的表現。」

弟弟林書緯今天繳出7分、7助攻，提到他今天過33歲生日，林書豪說：「他很專注在季後賽，媽媽原本要安排很大聚餐，但緯緯想要簡單、休息，準備下一場，他專注在每一場，他就說我們不吃吧，所以我們在冠軍賽前就先吃飯提前慶祝。」

洋將變陣收到成效，國王主帥萊恩坦言，奧帝和桑尼之間的抉擇真的很困難，他也相信兩人都能拿出很好的表現，但放上桑尼是希望用不同陣容和海神對抗看。不過，他也點出，這是場肢體接觸多、強度高的比賽，很開心在如此高強度肢體接觸下能贏得比賽。

新北國王林書豪。（記者李惠洲攝）

新北國王林書緯。（記者李惠洲攝）

新北國王桑尼。（記者李惠洲攝）

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