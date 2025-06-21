TPBL冠軍賽》打了37分鐘只搶1籃板 胡瓏貿：表現不及格

高雄海神胡瓏貿。（記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／高雄報導〕高雄海神今天在總冠軍賽第3戰以99：104不敵新北國王，系列賽陷入1：2落後。胡瓏貿今天出賽37分鐘，繳出12分、3助攻、1籃板，他自評表現不及格，另外他也認為，球隊必須減少小失誤，才能有機會拿下比賽。

海神今天帶著5分領先進入決勝節，卻沒能擋下國王逆襲，讓林書豪一人單節獨攬14分，全隊在第4節打出37：27攻勢，吞下敗仗。主帥費雪坦言，第4節球隊表現有點失控，單節丟掉37分真的有點多。

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對於第4節狀況，胡瓏貿說：「主要是我們第4節專注力下降，加上國王投進幾球關鍵球，這場比賽大家表現都不錯，但要減少小失誤。這是一場冠軍賽且對手是很強球隊，小失誤就會導致這樣的比賽結果。」

不過，胡瓏貿提到，身為打37分鐘球員，今天只抓1籃板，這樣表現不及格，「今天在防守上也有些發楞，沒有做到好。我不喜歡找藉口，有時候比賽中狀態不一定很好，就跟考試一樣有時候考得好、有時候考不好，對方身材比較高大，我衝搶籃板動機要強烈一點，很多地方要再調整， 但這是一個系列賽，下一場再打回來。」

提到今天國王變陣，胡瓏貿認為，奧帝外線威脅性高，桑尼若沒有大空檔不會輕易出手，「但桑尼的經驗擺在那邊，對球隊有一定幫助，我們得想辦法去破解。」

高雄海神胡瓏貿。（記者李惠洲攝）

高雄海神胡瓏貿。（記者李惠洲攝）

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