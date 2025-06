MLB》「大谷不該被砸！」 資深美媒：要丟人去找其他球星

大谷翔平挨球吻。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕道奇日前與教士的4連戰,雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽,但4場比賽卻出現8次觸身球,包含道奇日本巨星大谷翔平兩度挨球吻。《紐約郵報》資深記者海曼(Jon Heyman)在大聯盟《MLB Network》節目中表示,大谷不該被砸,「你不能砸大谷!」

大谷翔平前天9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯(Robert Suarez)99.8英哩速球(約160.6公里)砸中後背,當下道奇板凳有球員準備要衝出來,大谷揮手示意隊友不要跑上場。蘇雷亞斯也被裁判驅逐出場。

對於蘇雷亞斯用160公里火球砸大谷翔平,前教士名投皮維(Jake Peavy)在《MLB Network》節目中表示,投球是一回事,「你不能以傷害他人為代價來投球。」

海曼認為,蘇雷亞斯明顯是故意丟人,而且當天賽後拒絕受訪,「我通常不喜歡拒絕受訪,但這總比說謊還要好。」海曼也提到,「我知道這是以明星換明星,以眼還眼,但大谷是另一個級別的球員,你不能去砸大谷,你不能這樣做。他是一名非凡的奇才,去找另一名球星砸吧。他不是該被砸中的人。」

此外,對於被道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)直言是故意丟大谷翔平,蘇雷亞斯昨天賽後受訪僅說,「他們有自己的意見,想怎麼說就怎麼說,但事實就並非如此。」

