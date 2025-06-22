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MLB》「大谷不該被砸！」 資深美媒：要丟人去找其他球星

2025/06/22 07:03

大谷翔平挨球吻。（資料照，美聯社）大谷翔平挨球吻。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日前與教士的4連戰，雖然道奇以3勝1敗帶走系列賽，但4場比賽卻出現8次觸身球，包含道奇日本巨星大谷翔平兩度挨球吻。《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）在大聯盟《MLB Network》節目中表示，大谷不該被砸，「你不能砸大谷！」

大谷翔平前天9局下被教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez）99.8英哩速球（約160.6公里）砸中後背，當下道奇板凳有球員準備要衝出來，大谷揮手示意隊友不要跑上場。蘇雷亞斯也被裁判驅逐出場。

大谷翔平挨球吻。（資料照，法新社）大谷翔平挨球吻。（資料照，法新社）

對於蘇雷亞斯用160公里火球砸大谷翔平，前教士名投皮維（Jake Peavy）在《MLB Network》節目中表示，投球是一回事，「你不能以傷害他人為代價來投球。」

海曼認為，蘇雷亞斯明顯是故意丟人，而且當天賽後拒絕受訪，「我通常不喜歡拒絕受訪，但這總比說謊還要好。」海曼也提到，「我知道這是以明星換明星，以眼還眼，但大谷是另一個級別的球員，你不能去砸大谷，你不能這樣做。他是一名非凡的奇才，去找另一名球星砸吧。他不是該被砸中的人。」

此外，對於被道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言是故意丟大谷翔平，蘇雷亞斯昨天賽後受訪僅說，「他們有自己的意見，想怎麼說就怎麼說，但事實就並非如此。」

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