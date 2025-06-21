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中職》台鋼鏖戰11局以12比11險勝樂天 洪總：真是千辛萬苦

2025/06/21 22:32

台鋼雄鷹在延長賽拿下勝利。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹在延長賽拿下勝利。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台鋼雄鷹打完1局上就鯨吞7分，8局結束竟然倒輸對手1分，但打線先於9局上扳平逼出延長賽，再靠王柏融11局上的高飛犧牲打攻下致勝分，歷經4小時39分的本季最長鏖戰以12：11險勝樂天桃猿，讓總教練洪一中直呼：「真是千辛萬苦！」

樂天派曾仁和先發，僅投0.2局就狂丟7分，打線打完5局先追到4：8，林立、陳晨威、林智平於8局下各打下2分，樂天以10：9首次超前，9局上陳柏豪關門失敗被台鋼扳平，第10局兩隊各得1分，11局上王柏融於無人出局滿壘時擊出高飛犧牲打，連續8場有打點追平生涯最佳。

洪一中指出，過程一度覺得會贏得很輕鬆，但棒球就是這樣，前1分鐘還待在天堂，下1分鐘就跌到地獄，沒到第27個出局以前，心態都不能鬆懈，選手表現雖有不理想的地方，也有值得讚許之處，尤其是被逆轉後精神沒有散掉。

台鋼雄鷹投手伍祐城獲得單場MVP。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹投手伍祐城獲得單場MVP。（記者陳志曲攝）

伍祐城後援2局拿下本季首勝，生涯首次獲選單場MVP，洪總表示，伍祐城本來就是球質很好的投手，過去投不好的問題出在控球，這場他的好球率很高，可以壓制在中職攻擊很強的樂天，「真的要謝謝他！」

台鋼1局上擊出9支安打破隊史單局最多安打紀錄（7支），得7分、12打席各追平隊史單局最多得分、打席紀錄，魔鷹2局上轟出陽春彈，是隊史第700分打點，42場出賽、176打席、157打數就擊出單季第18轟，刷新聯盟最快紀錄。

台鋼雄鷹投手伍祐城。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹投手伍祐城。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹在延長賽拿下勝利。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹在延長賽拿下勝利。（記者陳志曲攝）

樂天桃猿輸球。（記者陳志曲攝）樂天桃猿輸球。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹魔鷹敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹魔鷹敲出陽春全壘打。（記者陳志曲攝）

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