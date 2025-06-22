MLB》洋基4轟打爆金鶯止敗！施密特飆7局無安打絕好投創現役1紀錄

施密特。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基與金鶯系列賽第2戰，打線火力甦醒敲出4發全壘打，加上右投施密特（Clarke Schmidt）力繳7局無安打的超優質先發，幫助球隊終場9：0大勝，終止2連敗。

條紋軍今天展示強大火力，1局下葛里遜（Trent Grisham）就敲出陽春砲先馳得點，2局下埃斯卡拉（J.C. Escarra）與萊斯（Ben Rice）先後開轟取得3：0領先，3局下更是一波猛攻再進帳3分，讓金鶯先發投手艾夫林（Zach Eflin）只投3局被敲10安失6分。

請繼續往下閱讀...

而賽前已經連續6場比賽沒敲安的沃爾普（Anthony Volpe）終於回神，3局下先敲安終結安打荒，5局下面對基特里奇（Andrew Kittredge）更是敲出本季第9轟，6局下又安打上演3安猛打賞，賽後打擊率0.236，攻擊指數0.732。

在強大火力支援下，洋基先發投手施密特投得順風順水，最終用103球投完7局，沒有被敲出任何安打，送出5次三振與2次保送，上演本季代表作，最終也順利收下本季第4勝，賽後防禦率2.84。施密特已經連續25.1局無失分，是大聯盟目前最長連續無失分局數。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法