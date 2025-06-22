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MLB》日前遭洋基DFA！曾擠下張育成的31歲全能工具人找到新東家

2025/06/22 07:54

雷耶斯。（資料照）雷耶斯。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據大聯盟官網大都會記者迪科莫（Anthony DiComo）報導，大都會以小聯盟合約網羅日前被洋基指定讓渡（DFA）的工具人雷耶斯（Pablo Reyes），目前他已經被分發到3A。

現年31歲的雷耶斯去年初效力紅襪，5月被交易至大都會，曾短暫被拉上大聯盟支援板凳深度，但只以代跑身分出賽1場，跑回1分後隨即被DFA並下放。今年他與洋基簽小聯盟約，出賽24場，打擊三圍.194/.242/.226，攻擊指數0.468；另站上投手丘投1局，被敲5安失3分。

值得一提的是，雷耶斯在2023年與運動家簽下小聯盟合約後，於5月中旬被送至紅襪，並迎來一段打擊大爆發，加上當時烏里耶斯（Luis Urias）的加入，讓當時正效力紅襪的的張育成最終遭到球團DFA後下放小聯盟。

雷耶斯7年大聯盟生涯效力過海盜、釀酒人、紅襪、大都會與洋基，累積257場出賽，552打數敲出135安，打擊三圍.245/.305/.342，攻擊指數0.648，累積8轟、56分打點，選到47次保送，跑出14次盜壘。

如今回到大都會，《MLBTR》分析，儘管雷耶斯的打擊成績不具吸引力，但他幾乎每個位置都能守的工具人特性以及速度上的優勢，對許多大聯盟球隊來說仍是具有潛力的板凳選項。

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