MLB》震撼交易後首度開轟！痛擊賣掉他的紅襪 德弗斯怪力2分彈

〔體育中心/綜合報導〕28歲明星重砲德弗斯(Rafael Devers)今天敲出轉戰巨人後的首轟,而且是棒打賣掉他的老東家紅襪,率隊以3:2拿下勝利。

紅襪日前發動「1換4」震撼交易,把當家重砲德弗斯送到巨人,拿回火球男希克斯(Jordan Hicks)、左投哈里森(Kyle Harrison),還有2位小聯盟選手,分別是貝洛(Jose Bello)與蒂布斯(James Tibbs)。

今天面對老東家紅襪,德弗斯在3下狙擊前隊友貝洛(Brayan Bello),鎖定外角96.1英哩速球,轟出左外野2分砲,本季第16轟出爐、也是他轉隊首轟,擊球初速105.5英哩、飛行距離370英呎,助隊擴大分差。

巨人帶著3:0領先進入9上,派出終結者多法爾(Camilo Doval)登板關門,他雖然上演劇場失掉2分,不過仍驚險守住勝利。

巨人右投魯普(Landen Roupp)繳出6局無失分優質先發,猛飆7次三振,進帳本季第5勝。

Rafael Devers’ first home run as a Giant came against the Red Sox. pic.twitter.com/kkNbj7denA