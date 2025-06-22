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MLB》震撼交易後首度開轟！痛擊賣掉他的紅襪 德弗斯怪力2分彈

2025/06/22 07:45

德弗斯。（美聯社）德弗斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕28歲明星重砲德弗斯（Rafael Devers）今天敲出轉戰巨人後的首轟，而且是棒打賣掉他的老東家紅襪，率隊以3：2拿下勝利。

紅襪日前發動「1換4」震撼交易，把當家重砲德弗斯送到巨人，拿回火球男希克斯（Jordan Hicks）、左投哈里森（Kyle Harrison），還有2位小聯盟選手，分別是貝洛（Jose Bello）與蒂布斯（James Tibbs）。

今天面對老東家紅襪，德弗斯在3下狙擊前隊友貝洛（Brayan Bello），鎖定外角96.1英哩速球，轟出左外野2分砲，本季第16轟出爐、也是他轉隊首轟，擊球初速105.5英哩、飛行距離370英呎，助隊擴大分差。

巨人帶著3：0領先進入9上，派出終結者多法爾（Camilo Doval）登板關門，他雖然上演劇場失掉2分，不過仍驚險守住勝利。

巨人右投魯普（Landen Roupp）繳出6局無失分優質先發，猛飆7次三振，進帳本季第5勝。

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