MLB》洋基施密特飆7局無安打自認被低估！布總解釋沒讓他續投原因

捕手埃斯卡拉與施密特。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基先發右投施密特（Clarke Schmidt）今天面對金鶯繳出7局無安打的超優質先發，幫助球隊完封金鶯，自己也收下本季第4勝。賽後施密特受訪坦言，自己對此渾然不覺。

施密特此役用103球投完7局，沒有被敲出任何安打，送出5次三振與2次保送，個人已經連續25.1局無失分，是大聯盟目前最長連續無失分局數。賽後他表示，自己沒有注意到沒被敲安打，「第5或第6局時，我有感覺到好像我只因為保送讓打者上壘，但我真的沒太注意記分板。」

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7局投完退場時，施密特也收到全場洋基球迷滿堂彩，對此他坦言：「言語沒有辦法描述這一切，當你走下場時聽到那些喝采，特別是在洋基球場。」今天與施密特搭配的捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）也大讚：「當他進入狀態時根本無人能敵，今天他完全展現出他的實力，我為他感到驕傲，他投得太棒了。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後談到施密特，直言他就是一名被低估的投手，「事實上已經連續2年都是如此，他的球威真的很不錯。」至於為何不讓施密特挑戰無安打比賽，布恩簡單回應：「我就這麼說吧，Clarke今天沒有那樣的條件。」

施密特也表示，自己當然很希望能投越長越好，「但當你已經投103球，然後還有2局要撐，加上這個賽季還有80多場比賽要打，你必須看得更長遠一些。」對於自己是否被低估，施密特直言：「當然了，每次上場我都想證明自己，從小我就一點也不服輸！」

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