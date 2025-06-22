MLB》本季第1人30轟！水手重砲司令塔開無雙 刷爆多項超狂歷史紀錄

羅里。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕水手今天7：10不敵小熊，不過當家重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）在第9局敲出本季第30轟，近4戰狂敲4轟，成為本季第1位30轟打者，更寫下大聯盟許多瘋狂紀錄。

Cal Raleigh has his THIRD consecutive 30-HR season!



It's June 21st pic.twitter.com/WGpZLvoFlv — MLB （@MLB） June 21, 2025

根據大聯盟官網報導，羅里超越名人堂球星曼托（Mickey Mantle），以及柏克曼（Lance Berkman）與拉米瑞茲（José Ramírez），成為明星賽前最多轟的左右開弓打者；同時也超越名人堂鐵捕班奇（Johnny Bench），成為明星賽前最多轟捕手。

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此外，羅里也加入小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的行列，成為水手隊史第2位在明星賽前30轟的打者，葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）曾在1998年、1994年與1997年達成此壯舉。羅里在球隊第75場比賽達成30轟，成邦茲（Barry Bonds）與岡薩雷茲（Luis Gonzalez）於2001年後首人。

羅里2023年敲出30轟、去年34轟，今年明星賽還沒打就已經30轟，也成為史上少數能三度單季30轟的捕手，與名人堂球星皮亞薩（Mike Piazza）、班奇與坎佩尼拉（Roy Campanella）齊名。

目前羅里上看單季65轟，若達成將大幅改寫兩項單季紀錄，分別為裴瑞茲（Salvador Perez）於2021年以捕手敲單季最多轟（48）紀錄，以及曼托於1961年的左右開弓打者單季最多轟（54）紀錄。

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