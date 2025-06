MLB》本季第1人30轟！水手重砲司令塔開無雙 刷爆多項超狂歷史紀錄

羅里。(法新社)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕水手今天7:10不敵小熊,不過當家重砲鐵捕羅里(Cal Raleigh)在第9局敲出本季第30轟,近4戰狂敲4轟,成為本季第1位30轟打者,更寫下大聯盟許多瘋狂紀錄。

Cal Raleigh has his THIRD consecutive 30-HR season!



It's June 21st pic.twitter.com/WGpZLvoFlv