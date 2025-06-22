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MLB》大谷翔平明本季第2度二刀流！將搭配24歲大物捕手 主帥給原因

2025/06/22 09:50

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平明天將迎來本季第2場先發登板，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，明天與大谷搭配的捕手，將會是24歲大物拉辛（Dalton Rushing）。

大谷翔平在本月17日睽違663天重現「投打二刀流」，投1局被敲2安失1分，最快丟到100.2英哩。當天搭配的捕手是道奇當家明星鐵捕史密斯（Will Smith），賽後史密斯對大谷的表現讚譽有加，希望未來大谷能丟更長局數。

今天對陣國民賽前，道奇總教練羅伯斯卻透露，明天將由24歲的拉辛搭檔大谷先發出賽，「我認為他表現很不錯，雖然仍處於學習階段，但這是我們一開始就知道的事。他正在與投手群建立關係，他的接捕技巧與引導能力也很出色，雖然還沒習慣無法每天上場，但他的打擊內容也越來越好。」

目前擔任史密斯替補的拉辛，是目前大聯盟官網百大新秀第14名，同時也是排名最高的新秀捕手，以及道奇農場頭號大物。大谷5月25日於大都會主場進行Live BP時曾對決過拉辛，接著在31日的Live BP中與拉辛搭檔。明天將會是兩人首度在正式比賽搭配，大谷今賽前也先進行傳接球，為明天登板做準備。

本季拉辛在大聯盟出賽15場，累積43打數敲出9支安打，包含1發全壘打，打擊三圍.209/.277/.302，攻擊指數0.579，累積9分打點與4次保送，吞下24次三振；防守端，目前拉辛98次捕手守備機會尚未出現失誤，另被盜壘成功6次，累積3次阻殺。

拉辛。（資料照）拉辛。（資料照）

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