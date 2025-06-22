MiLB》兩度三振道奇大物卻丟6保送！台灣最速火球男2.2局飆6K逃敗

林振瑋。（取自Cardinals Player Development X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力紅雀高階1A的台灣最速火球男林振瑋，今天先發面對道奇高A，前2局展現精彩三振秀，但第3局控球遭遇亂流，最終僅投2.2局就累積本季、也是旅美生涯單場最多的6次四壞保送。

林振瑋今迎來本季第8場先發，1局下馬上用三振迎接對手，接著讓百大新秀第29名的德保拉（Josue De Paula）敲出內野飛球出局，儘管接下來投出保送，但林振瑋再度展現K功，三振掉百大新秀第40名的霍普（Zyhir Hope），完成首局任務。

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2局下林振瑋同樣飆出2次三振，中間夾著1次保送，2局投完已經飆出4次三振。然而3局下林振瑋控球突然大迷航，連續投出3次四壞保送，接著又發生暴投奉送道奇1分，儘管馬上連飆2K，包括賞給霍普第2K，但又投出保送擠成滿壘，並被敲出一壘安打丟掉2分打退場。

所幸後續隊友及時踩煞車，加上退場前打線給予5分火力支援，讓林振瑋此役無關勝負。今天林振瑋先發2.2局用70球僅有31顆好球，被敲出1支安打，投出6次四壞保送與1次暴投失3分責失，也送出6次三振，防禦率從賽前3.63漲至4.70。

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