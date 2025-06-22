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MLB》超越3大名將！史上最貴索托超狂雙響砲 追平名人堂神獸偉業

2025/06/22 10:49

索托。（美聯社）索托。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天火力大爆發，打線狂轟猛炸敲出7轟，終場以11：4痛宰費城人，終結7連敗，其中轟出雙響砲的明星強打索托（Juan Soto）締造超狂紀錄。

休賽季以15年7.65億美元（約新台幣226億）史上最大約加盟大都會的索托，今在3上與林多（Francisco Lindor）、尼莫（Brandon Nimmo）演出背靠背靠背3連轟；5上再度炸裂，在滿球數後逮中羅斯（Joe Ross）的偏高曲球，夯出中右外野陽春彈，本季第16轟出爐，擊球初速109.5英哩、飛行距離437英呎。

索托全場5打數敲4安鐵支，貢獻4分打點、跑回2分，打擊率上升至0.256。大都會先發投手坎寧（Griffin Canning）主投5局退場，失4分（3責失），本季第7勝到手。

數據專家藍斯（Sarah Langs）列出大聯盟球員在27歲前單場敲出複數全壘打的次數排行榜，索托累積26次，一舉超越歐特（Mel Ott）、馬休斯（Eddie Mathews）、「A-Rod」A.羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的25次，與名人堂球星福克斯（Jimmie Foxx）並列最多紀錄。

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