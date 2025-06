MLB》超越3大名將！史上最貴索托超狂雙響砲 追平名人堂神獸偉業

索托。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕大都會今天火力大爆發,打線狂轟猛炸敲出7轟,終場以11:4痛宰費城人,終結7連敗,其中轟出雙響砲的明星強打索托(Juan Soto)締造超狂紀錄。

休賽季以15年7.65億美元(約新台幣226億)史上最大約加盟大都會的索托,今在3上與林多(Francisco Lindor)、尼莫(Brandon Nimmo)演出背靠背靠背3連轟;5上再度炸裂,在滿球數後逮中羅斯(Joe Ross)的偏高曲球,夯出中右外野陽春彈,本季第16轟出爐,擊球初速109.5英哩、飛行距離437英呎。

索托全場5打數敲4安鐵支,貢獻4分打點、跑回2分,打擊率上升至0.256。大都會先發投手坎寧(Griffin Canning)主投5局退場,失4分(3責失),本季第7勝到手。

數據專家藍斯(Sarah Langs)列出大聯盟球員在27歲前單場敲出複數全壘打的次數排行榜,索托累積26次,一舉超越歐特(Mel Ott)、馬休斯(Eddie Mathews)、「A-Rod」A.羅德里奎茲(Alex Rodriguez)的25次,與名人堂球星福克斯(Jimmie Foxx)並列最多紀錄。

