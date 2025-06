蘇亞雷斯。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇明星重砲蘇亞雷斯(Eugenio Suárez)狀態絕好調,今在3上炸出本季第25轟,與道奇日本巨星大谷翔平並列國聯全壘打王。

昨天轟出雙響砲的蘇亞雷斯,今天對戰洛磯扛第4棒DH,3上棒打洛磯左投帕爾姆奎斯特(Carson Palmquist),將一顆沒進好球帶的外角卡特球,掃出中外野陽春砲,本季第25轟出爐,擊球初速101.9英哩、飛行距離438英呎。

蘇亞雷斯連續3場比賽開轟,近期全壘打產量暴增,近7戰狂敲6轟,火力超驚人。

值得一提的是,蘇亞雷斯曾在今年台灣時間4月27日,對勇士之戰上演單場4響砲壯舉。

Baseballs should be very afraid of Eugenio Suárez pic.twitter.com/09qhrNevg0