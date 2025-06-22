泳渡澎湖灣 李光鑫、郭家齊分奪男女5000米冠軍

五千公尺泳渡組男女冠軍李光鑫（右）、郭家齊（中）。（記者劉禹慶攝）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕泳渡澎湖灣今年首度分2日舉行賽事，第二天（22）日進入重頭戲，泳渡組5000M、挑戰組 2000M以及立式划槳組5000M，分在西嶼大菓葉、馬公觀音亭下水競賽，在天候、海流配合下，泳渡組男女冠軍，分由首次參賽李光鑫、3度奪冠郭家齊奪下榮耀。

泳渡澎湖灣第二天重頭戲登場，五千公尺、二千公尺及立式划槳下場競技。（記者劉禹慶攝）

今日是泳渡澎湖灣第二日賽程，清晨6時起，50位立式划槳好手、800位泳者陸續從西嶼大菓葉出發，橫跨5000公尺，迎戰湧浪與海流，目標直指西瀛虹橋；7時40分，挑戰組的800位泳者，自觀音亭海域魚貫而下，點點泳帽在碧海中起伏，場面壯觀。

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三度蟬聯五千公尺女子組冠軍郭家齊（右）愛好澎湖美食，堪稱澎湖美食代言人。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復前往觀音亭鳴槍，他表示，「泳渡澎湖灣」已成為澎湖指標性運動品牌之一，迄今邁入第23年，不僅年年吸引許多選手報名，今年參賽人數更比去年增加近千人，展現全民運動熱潮。由於澎湖有優越海域條件，是海泳最佳的挑戰場地，世界海泳組織（OCEANMAN）今年特派員前來會勘，澎湖有望列為其國際賽事積分站之一。

立式划槳五千公尺組速度驚人，最快在半小時內完賽。（記者劉禹慶攝）

5000公尺泳渡組男子冠軍為李光鑫（1小時17分47秒）、女子第一名為郭家齊（1小時36分11秒）；SUP組冠軍則由王宇燁奪下，完賽時間為38分48秒。

主辦單位貼心規劃賽後美食市集，提供花枝丸、黑糖糕、仙人掌冰沙、炸丁香、蚵仔麵線、炒小管、風茹茶等在地美食。3度奪冠的郭家齊食量驚人，每一攤都大快朵頤，適合當澎湖美食代言人。

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