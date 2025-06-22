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MLB》擁70分極品滑球的農場頭號大物！紅人對決洋基開箱2.7億榜眼

2025/06/22 11:54

伯恩斯。（取自MLB Pipeline X）伯恩斯。（取自MLB Pipeline X）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《The Athletic》紅人隨隊記者羅斯克蘭斯（C. Trent Rosecrans）報導，紅人預計將在美國時間下週二對上洋基的系列賽首戰，開箱22歲農場頭號大物右投伯恩斯（Chase Burns）。

來自威克森林大學（Wake Forest University）的伯恩斯，在2024年選秀會以榜眼之姿中選，與紅人的簽約金高達925萬美元（約新台幣2.7億元），打破2023年狀元郎史基斯（Paul Skenes）的920萬美元簽約金紀錄。

目前伯恩斯位居百大新秀第11名，也是紅人農場頭號大物。根據《MLB Pipeline》球探報告，伯恩斯的速球大多接近三位數，最快可達102英哩，但其球路較直而缺乏欺敵性，但他的招牌滑球是該屆最佳之一，評價高達70分（滿分80），去年擁有高達64%的揮空率，球速則約接近90英哩。此外，他還有另一顆評價60分、80英哩初頭的曲球。

伯恩斯本季在高A投3場後就升上2A，共8場先發投42局，飆出55次三振，防禦率1.29，累積6勝1敗，還有一場完投完封。如此屠殺的表現也讓他很快來到3A，目前出賽2場投12.1局，送出14K，防禦率2.19。

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