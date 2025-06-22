MLB》盛讚打擊率1字頭的明星外野手！ 道奇主帥：贏球一大關鍵

康佛托。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與教士前天因觸身球引發板凳清空，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）和教士主帥席爾特（Mike Shildt）發生激烈口角，最終都被驅逐，也遭到禁賽1場，今天羅伯斯回到場邊執教。

對於禁賽的處罰，羅伯斯今天受訪時，表示自己欣然接受，「我認為大聯盟做出了正確的處分。」

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道奇昨天由板凳教練萊曼（Danny Lehmann）暫代兵符，羅伯斯透露自己待在家看比賽，罕見以「外人角度」觀戰，他直呼：「雖然不能說緊張，但我大概理解你們（指媒體）的心情了，我有一點點坐立難安。」

道奇昨以6：5險勝國民，回顧這場比賽時，羅伯斯說道：「克蕭（Clayton Kershaw）的表現很好，在關鍵時刻投得很棒，萊曼的調度也很出色，而康佛托（Michael Conforto）在左外野的那個美技守備，是比賽的一大關鍵。」

目前打擊率1字頭的康佛托，昨展現守備價值，在7上球隊6：4領先、國民2出局攻佔二三壘時，用撲接美技沒收N.洛爾（Nathaniel Lowe）的安打，化解球隊危機。

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