MLB》大谷翔平4支0吞2K、被砸後7打數僅1安！道奇苦挨國民5轟落敗

大谷翔平。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇與國民系列賽第2戰，日本巨星大谷翔平4打數繳白卷、苦吞2次三振；而道奇投手群此役也遭到國民上演5轟煙火秀，終場3：7在客場落敗。

前天道奇對上教士系列賽最終戰，大谷翔平9局上遭火球砸中後背部，昨天面對國民3打數繳出1安打，另選到2次保送。不過今天再戰國民，大谷4打數熄火，還吞下2次三振，挨觸身球後7打數只敲1安，打擊率下滑至0.288，攻擊指數0.996。

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道奇先發投手梅伊（Dustin May）此役投6局被敲5安，失掉3分都是責失分，送出5次三振與2次保送，吞下本季第5敗，賽後防禦率4.46。梅伊帳面上雖然繳出優質先發，但被敲5安中有3安是陽春砲，分別由伍德（James Wood）、賈西亞（Luis García Jr.）、洛爾（Nathaniel Lowe）所擊出。

儘管道奇5局下與6局下各靠著帕赫斯（Andy Pages）與史密斯（Will Smith）敲出陽春砲追回2分，但國民阿布拉姆斯（CJ Abrams）7局上又敲出2分砲拉開領先差距，8局上洛爾上演單場雙響砲，加上魯伊茲（Keibert Ruiz）高飛犧牲打再添2分。9局下道奇赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出陽春砲，但為時已晚。

大谷翔平今天4打數繳白卷後，明天將再度站上投手丘，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前也預告，明天與大谷搭檔的捕手將是24歲大物新秀拉辛（Dalton Rushing）。

梅伊。（法新社）

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