台塑盃》到峇里島訓練適應台灣氣候 22歲南韓新星連克4種子抱走雙料冠軍

具姸玗勇奪2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽女單冠軍。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽首站今在台北市網球中心落幕，22歲南韓新星具姸玗在女單決賽以6：1、6：4橫掃日本第6種子西郷里奈，勇奪單、雙打雙料冠軍。

具姸玗昨在女雙決賽與日本搭檔清水映里封后，今在壓軸的單打決賽再以直落二扳倒西郷里奈，生涯首度包辦單、雙打冠軍，目前女單世界排名450名的她，排名有望再創生涯新猷。

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由於父親是網球教練，具姸玗3歲就接觸這項運動，7歲開始參加比賽，她希望能持續提升排名，努力朝四大滿貫的資格賽邁進，最欣賞的球員則是義大利球王辛納（Jannik Sinner）與美國名將高芙（Coco Gauff）。

具姸玗去年首度來台參賽一勝難求，這次化身種子殺手，今天擊敗第6種子前，還先後扳倒第7種子印度喬達禮（Vaidehi Chaudhari）、頭號種子清水綾乃（Ayano Shimizu）、同胞第3種子白多娟，她說，「我努力專注在每一分上，我這次來台北真的很想拿下冠軍，所以上禮拜跟著教練花了很多時間訓練。」

具姸玗此次帶了3人團隊來台，除智利教練岡薩雷茲（Juan Matias Gonzalez）外，還有經紀人與體能教練，以目前的世界排名與參賽層級來說相當罕見，她坦言，多虧有贊助商的支持才能有這樣的資源。

具姸玗16歲在香港網球學院與岡薩雷茲結緣，由於岡薩雷茲目前住在印尼峇里島，具姸玗來台前一週就在印尼訓練，也讓她能提早適應台灣的潮濕氣候，「去峇里島前我的肩膀出現傷勢，很感謝體能教練的幫助。」

具姸玗（右）勇奪2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽女單冠軍。（記者盧養宣攝）

具姸玗勇奪2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽女單冠軍。（記者盧養宣攝）

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