中職》林智勝奪MVP破高懸24年壯舉 率領味全斬斷不名譽紀錄

林智勝。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕本季將引退的「大師兄」林智勝，今天重返四番就建功，單場雙安且敲進致勝分，率隊以4：1擊敗統一獅，中斷聯盟最長的天母球場8連敗，勝率重返五成。林智勝進帳史上最年長的野手MVP，在天母的8138名觀眾面前打出歷史一戰。

味全今將林智勝擺回先發四番，首局就發揮功效，在2出局二壘有人敲出適時安打，率隊先馳得點。2局下，龍隊再展開攻勢，2出局攻佔一、三壘，王順和、陳子豪雙雙擊出適時安打攻下2分，而吉力吉撈・鞏冠也在3局下擊出高飛犧牲打，為龍隊取得4：0領先。

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林智勝。（記者林正堃攝）

林智勝首局敲進安定軍心的第1分，3局也敲安串聯保險分，單場雙安1打點，進帳本季首場MVP，以43歲172天之齡打破2001年9月5日前興農牛林仲秋的42歲347天，成為史上最老的MVP野手。至於聯盟最老MVP選手是馬力龍，他在44歲48天拿過MVP。

林智勝前一次MVP是2023年9月7日，暌違654天的MVP是生涯第103次。

統一獅先發洋投梅賽斯僅投5.1局，被狂敲生涯單場最多的10支安打，失掉4分，吞下本季第3敗。

味全先發洋投鋼龍表現精彩，先發6局僅被敲5支安打，送出2次四壞、5次三振，失掉1分，奪下本季第6勝。

王順和。（記者林正堃攝）

陳子豪。（記者林正堃攝）

吉力吉撈・鞏冠。（記者林正堃攝）

鋼龍。（記者林正堃攝）

梅賽斯。（記者林正堃攝）

林佳緯。（記者林正堃攝）

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