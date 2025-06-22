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中職》引退前夕MVP 林智勝差點哭出來了

2025/06/22 21:12

〔記者龔乃玠／台北報導〕距離引退賽倒數不到3個月，中職全壘打王「大師兄」林智勝今重返四番扮演龍軍救星，單場雙安且敲進致勝分，率隊以4：1中斷聯盟最長的天母球8連敗，在天母8138名觀眾的面前，以43歲172天之齡奪下史上最年長的野手單場MVP。

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

林智勝將在9月5日至7日於台北大巨蛋迎接引退系列賽，即便今年開季一軍出發，卻幾乎沒有出賽機會，直到龍隊瀕臨淘汰才升上一軍，昨天是本季第3次扛下先發，在天母8138名觀眾的面前，以43歲172天之齡奪下史上最年長的野手單場MVP。

林智勝坦言在MVP舞台差點哭出來，「怎麼會是我，沒想到，其實看到其他選手打得比我好，我會更開心，我把MVP給王順和（單場4支3）」

上半季林智勝三度下二軍，味全戰況大勢已去之際，才在6月20日上一軍拯救打線，即便已2個月沒比賽，連2場先發扛四番都打回第1分，寶刀未老。

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

林智勝坦言，有點忘記多久沒上場，花一、兩週時間把強度拉回來，練到全身酸痛，特別感謝張建銘和吳嘉侑、葉總，幫助他找回基本的東西。

味全休季砸重金挖角朱育賢、陳子豪，還多1名本土洋投伍鐸，上半季至今卻打出B段班的成績單，林智勝不諱言，有看到龍迷在網路上的留言，「再強的球隊也有不好的時候，但球季只過一半，相信會往美好的方向前進，請不要放棄我們。」

林智勝以43歲172天之齡打破2001年9月5日前興農牛林仲秋的42歲347天，成為史上最老的MVP野手。至於聯盟最老MVP選手是投手馬力龍，他在44歲48天拿過MVP。

林智勝前一次MVP是2023年9月7日，暌違654天的MVP是生涯第103次。

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）獲選單場MVP的林智勝大秀舞功。（記者林正堃攝）

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