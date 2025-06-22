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MLB》超興奮對決「投手大谷」 國民強打盛讚：球界最受矚目的球員

2025/06/22 14:57

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平明天將二刀流出擊對戰國民，國民打者也紛紛透露即將與「投手大谷」對決的想法。

原本預計要到明星賽後才回歸的「投手大谷」神速復出，在美國時間6月16日擔任先發投手對戰教士，暌違663天重返大聯盟投手丘，主投1局退場，用球數28球，最快球速100.2英哩、四縫線速球均速99.1英哩，挨2安失1分，無關勝敗，明天將迎來第2次登板。

談到即將對上大谷時，今天擔任國民開路先鋒、有開轟表現的阿布拉姆斯（CJ Abrams）直呼：「他是整個棒球界最受矚目的球員之一，很期待再次看到他打擊又投球的樣子，我很興奮明天能與他對決。」

阿布拉姆斯曾在2023年與大谷交手，共3打數敲1安，他信心十足表示：「我對自己有信心，會鎖定好球攻擊，努力打出好表現。」

今天炸出本季第21轟的伍德（James Wood）則說道：「這真的很酷，我還沒親眼看過大谷投球，所以非常令人期待。」

至於對戰大谷的策略，伍德坦言：「目前還沒太多機會研究他，等明天到了球場後，再擬定對戰策略。」

此外，今天夯出雙響砲的N.洛爾（Nathaniel Lowe），過往面對大谷19打數猛敲8安、包含2轟，對戰打擊率高達0.421，他表示自己沒有想太多，只希望盡力發揮，專注打好比賽。

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