台塑盃》最崇拜球后沙巴蓮卡 混血新星萬奕彣首次見到偶像還哭了

萬奕彣。（四維體育推廣教育基金會提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕2025台塑盃國際職業女子網球錦標賽第2站今進行女單會外賽，18歲台英混血好手萬奕彣在首輪以6：0、6：1力退美國華裔好手Jasmine Lin順利開胡，明續拚會內賽門票。

萬奕彣在上週台塑盃首站會外賽首輪力克今年全中運國女金牌花苡恩，次輪輸給日本第6種子北原結乃無緣會內，本週重整旗鼓再拚會內資格，明天交手日本第2種子相川真侑花。

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今年高中畢業的萬奕彣將進入國立體育大學，11歲就夢想成為職業網球選手的她同時希望能在職業舞台持續突破，她目前WTA女單排名1414，短程目標是在一年內躋身世界前500名。

萬奕彣今首輪輕騎過關後又留在球場加練，她表示，希望能加強自己正拍侵略性、發球以及腳步，「這一戰很多日本、南韓選手，腳步都很快，加練滿多腳步的。」對於明天的次輪她則抱持平常心，「就是順其自然，做好該做的事情就會打得不錯。」

談起職業賽場的偶像，萬奕彣語氣興奮不少，表示最欣賞性格十足、擁有剽悍球風的白俄羅斯球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka），她透露去年參加澳網青少年賽事．有機會在現場親眼看偶像比賽時更忍不住掉淚，「第一次看到她我還哭了，太感動了。」

萬奕彣的父親是英國高球選手華特生，來自台灣的母親擁有澳洲國籍，因此萬奕彣不僅有澳洲籍，也在當地生活過，四大滿貫獨鍾澳網的她，也期許自己能盡早登上大滿貫會內舞台。

萬奕彣。（四維體育推廣教育基金會提供）

萬奕彣。（四維體育推廣教育基金會提供）

萬奕彣。（四維體育推廣教育基金會提供）

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