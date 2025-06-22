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MLB》宇宙道奇先發輪值傷兵成群！ 美媒點出兩大潛在補強人選

2025/06/22 16:25

里特爾。（資料照，法新社）里特爾。（資料照，法新社）

〔體育中心/綜合報導〕本季力拚衛冕的洛杉磯道奇，雖然目前穩居國聯西區龍頭，卻仍深陷先發投手傷兵潮的困境。大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）撰文點出適合道奇的人選。

道奇開季先發陣容一字排開十分豪華，但卻相繼倒下，目前史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、佐佐木朗希、岡索林（Tony Gonsolin）都在傷兵名單，雖然大谷翔平和克蕭（Clayton Kershaw）已經歸隊，但前者目前只能擔任開局投手，此外，另一名27歲右投梅伊（Dustin May）表現起伏不定，外界認為道奇的先發輪值仍需要補強。

大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）撰文指出，光芒29歲右投里特爾（Zack Littell）和海盜34歲老將希尼（Andrew Heaney）很適合道奇。費桑德認為，光芒雖然目前位居美聯東區第2，但他們會依據選手合約的狀況來進行操盤，里特爾季後將成為自由球員，考量到目前有多支球隊在尋求補強先發輪值，他本季先發14場繳出6勝6敗、防禦3.84的成績，可以為光芒換來不錯的交易籌碼。

另一名人選則是曾短暫待過道奇的34歲左投希尼，他與海盜簽下1年525萬美元的合約，儘管本季只拿下3勝5敗，但防禦率是不俗的3.33，表現相當穩定，而且他具有季後賽經驗，是一名具備即戰力的老將。

道奇棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）曾表示，現階段仍將交易視為「次要手段」，是否會透過交易來補強仍是有變數，但隨著7月底交易截止大限逼近，道奇是否會動作將是關注焦點。

希尼。（資料照，路透）希尼。（資料照，路透）

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