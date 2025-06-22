日職》旅日最慘一役！ 前塞揚名投鮑爾被打擊率最低羅德KO

鮑爾被日職打擊率最低的羅德給打爆，創下旅日最慘一役。（產經體育）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA與羅德今日上演大聯盟級洋投對決，然而前塞揚好手鮑爾（Trevor Bauer）只投1.0局就狂失7分退場，創下旅日最慘一戰；另一位前大聯盟洋投渥斯（Austin Voth）也不好過，4局失掉6分（5分自責分）退場，最終這場打擊大戰由羅德以10：9收下勝利。

鮑爾今天面對全日職打擊率最低的羅德打線，竟在第一局就被打爆，第一個出局數後被連敲2安，再被山本大斗3分彈砲轟，西川史礁敲出三壘安打，索托（Neftali Soto）被三振，友杉篤輝再敲二壘安打進帳1分，接著小川龍成再補上中間方向安打再打1分，直到輪到投手握斯打擊，鮑爾才用三振結束這個半局。第二局鮑爾先是投出保送後被連敲2安掉分，教練也直接將他換下場。

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最終鮑爾今天只投1.0局，被打8支安打，送出2K、1BB，失掉7分都是責失分，防禦率上漲到3.88。

不過擁有7年大聯盟資歷的渥斯表現也好不到哪去，第一局挨了4支安打失掉3分，4局也被度會隆輝敲出二壘安打加上隊友失誤失掉3分，最後用76球投4局，被打8支安打，送出2次三振1次觸身球，失掉6分有5分責失分。

5局藤原恭大與筒香嘉智都有全壘打演出，兩隊前5局打完戰成10：9羅德領先，橫濱洋投威克（Rowan Wick）在8上用9球連飆3K達成「完美一局」成隊史第4人，

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