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TPBL冠軍賽》國王明拚聽牌 林書豪發代禱信盼球隊表現更好

2025/06/22 15:53

新北國王林書豪。（資料照，記者李惠洲攝）新北國王林書豪。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕新北國王昨天在TPBL總冠軍賽第3戰擊敗高雄海神，系列賽取得2：1領先。陣中球星林書豪今天發了代禱信，希望大家為了正在打總冠軍賽的球隊祈禱，也期盼世界各地受苦的孩子能獲得幫助。

林書豪表示，近期因為生活忙碌讓他較少有機會發代禱信，而在神的提醒下，他希望能夠恢復寫代禱信的習慣。他在代禱信中表示，「最近我突然有個領悟：當天上的聲音對耶穌說『這是我的愛子，我所喜悅的』時，其實是在耶穌展開事工之前。這讓我非常震撼，因為我很容易陷入『要有成果、要表現好』才能覺得自己夠聖潔、夠屬靈的心態。但其實，神要的不是我能做什麼，而是我願意單單地來到祂面前，接受祂的恩典和愛。我發現要放下那種『表現型』的屬靈生活模式真的不簡單，但我最近一直在努力練習改變。我也希望你們能經歷、認識神的愛，而不是必須要做什麼才能「配得」。」

另外，林書豪提到一些代禱事項，

1.正如上面所分享的，請為我們禱告，能真正明白並安息在神的愛中，而不是覺得自己必須要做特定的事情才「配得」這份愛。

2. 最近世界發生了很多事。我一直相信耶穌總是與最需要幫助的人同在，特別是那些在世界各地受苦的孩子們，我也知道耶穌是那位挑戰我們去愛鄰舍的人，祂也賦予和我們不同國家的人與難民同等尊嚴與價值。請禱告神親近他們，也禱告我們作為教會，能學習真正地行公義、好憐憫，活出有力量的信仰。

3.請為我很關心的一位朋友禱告，他已經很久沒有感受到神的同在，心裡也很困惑為什麼會覺得神那麼遙遠。願神大大向他顯現，重新點燃他對神的熱情。

4. 最近冠軍賽繼續進行中，請為我的健康、減少焦慮，以及能更喜樂地去享受這樣高強度比賽而禱告。也請為國王隊能表現得好，拿下總冠軍禱告。更重要的是，願神能得著一切榮耀！

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